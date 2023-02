Så blir sportlovsvädret: ”Ovanligt varmt i norr”

Fjällvädret • Betydande risk för laviner • Vårtecknen

Under nästa vecka kommer mild luft komma in över landets norra delar och i fjällen väntar blåsigt väder med regn och snö, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.