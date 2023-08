ÄLGTEST: Cupra Leon Sportstourer

THE ORIGINAL MOOSE TEST <br/> In this week's test: Cupra Leon Sportstourer 1,4 TSI e-Hybrid.<br/> Tires: Continental VikingContact 7 235/35 R19.<br/> Achieved max speed: 76 km/h (47,2 mph).<br/> Limit for approval: 72 km/h (44,7 mph).<br/> Gross weight: 2 090 kg (4 608 lbs).<br/>