Wrestling-stjärna backar – efter erkännande om mord

WWE-veteranen Fredrick ”Marty” Jannetty ådrog sig stor uppmärksamhet när han i augusti gick ut med vad som verkade vara ett morderkännande. I ett inlägg på Facebook skrev den amerikanske stjärnan att han hade slagit en misstänkt pedofil i huvudet med en tegelsten och sedan ”dumpat honom i en sjö”.

Händelsen ska ha inträffat när Jannetty var 13 år gammal, enligt Daily Star.

”Han finns inte längre”, skriver profilen i inlägget som sedermera raderats.

Backar om uppgifterna

Men nu har Marty Jannetty gjort en helvändning. I ett nytt Facebook-inlägg skriver han att uppgifterna inte var sanna, utan en del av en wrestling berättelse.

”JAG MÖRDADE INTE DEN DÄR MANNEN”, skriver Jannetty i inlägget.

Vidare skriver han att han var tvungen att berätta sanningen efter att flera medier skrivit om inlägget. Därtill ska han ha blivit kontaktad av polisen.

”Polisen blev involverad. Jag visste att jag behövde släppa det”, skriver WWE-stjärnan.

Marty Jannettys bakgrund i WWE sträcker sig över tre decennier. Hans storhetstid var under början av 1990-talet då han utgjorde ena halvan av tag team-profilerna The Rockers tillsammans med Shawn ”The Heartbreak Kid” Michaels. The Rockers splittrades när Michaels förrådde Jannetty genom att sparka honom genom ett fönster.

WWE-evenemangen går ut på att deltagarna ser ut att brottas, men allt är koreograferat med förbestämda utfall.

