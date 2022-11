Walter Wallberg vill bygga vidare på OS-guldet från i våras när han nu i vinter ger sig in i både världscupen och VM. Den långa väntan mellan säsongerna, innebar fortsatt hård träning för stjärnan som behöver hålla i gång.

Då tränar han gärna och ofta i gruppträningar med sin personliga tränare Andreas Öhgren. I den gruppen finns hockeystjärnor som veteranen Patric Hörnqvist och två yngre förmågor i form av Jesper Bratt och Alexander Holtz.

Och just Jesper Bratt råkar för tillfället vara ett av NHL:s stora samtalsämne och genombrottsnamn. I skrivande stund har han gjort 1.3 poäng per match i NHL, i ett New Jersey som för en gångs skull faktiskt är ett bra lag. Samtidigt har den svenske lagkamraten Alexander Holtz fått chansen i några matcher.

– Han (Jesper Bratt) går otroligt bra. Man blir taggad av att se det, säger han.

– Någonting vi gör rätt i alla fall. Hoppas jag går i Jeppes fotspår.

Berättar om vänskapen

Vänskapen sträcker sig också utanför träningen i Vasaparken i Stockholm.

Jesper Bratt säger att Wallberg har varit en viktig del i hans framgång.

– Walter är en fantastisk kille, som jobbar extremt hårt dagligen. Han är en kille som verkligen motiverar mig också att ta nya steg dagligen och alltid bli bättre.

Walter Wallberg:

– Vi har umgåtts mycket när jag var i Stockholm och käkade lunch ihop. Vi är ett bra gäng och alla är superbra polare och tycker om att umgås.

Han fortsätter med att beskriva hur de bildar en gemenskap genom att sikta högt i sina karriärer.

– Det är superkul att ha en sådan gemenskap med likasinnade, säger han.

– De sliter varje dag för att bli bästa hockeyspelarna i världen och vinna Stanley Cup. Jag ska vinna OS-guld vilket jag gjorde och gärna igen. Vi är en sammansvetsad grupp med ödmjuka killar och en rolig gemenskap. De gör allt i sin makt för att bli bäst och det inspirerar väldigt mycket att kämpa för det jag vill.