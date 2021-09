Utländska publiken portas från OS 2022

Under sommar-OS rådde det strikta restriktioner för att förhindra ökad smittspridning. För drygt en månad sedan rapporterade New York Times att det kommer vara minst lika hårda restriktioner när vinter-OS kickar i gång i februari 2022 i Peking. Enligt tidningen byggs arenorna om för att minimera kontakten mellan idrottare och övriga. Dessutom ska idrottarna hela tiden ha på sig termometrar i armhålorna – med sändare som larmar om de får feber.

– Vi vill inte ha ett hot mot nationens hälsa och säkerhet. Det kommer inte att tolereras, sa en källa med god insyn till New York Times.

Nu kommer nästa besked om vinterns stora idrottsfest. AFP skriver under onsdagskvällen att utländsk publik inte kommer att tillåtas resa in till Kina under mästerskapet. Det är fortfarande oklart om det överhuvudtaget kommer att vara publik på arenorna eller inte. Reuters skriver även att idrottare som inte är vaccinerade mot covid-19 kommer tvingas tillbringa 21 dagar i karantän för att få delta i spelen.