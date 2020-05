Den österrikiska talangen var ett framtidsnamn inom nordisk kombination och hade meriter från såväl junior-VM som ungdoms-OS.

Nu meddelar förbundet att Johanna Bassani är död.

”Det var med stor förtvivlan och djup sorg som det österrikiska skidförbundet mottog nyheten att den unga idrottskvinnan Johanna Bassani är död”, skriver de.

Pressmeddelandet fortsätter:

”Hinzenbach-utövaren tillhörde landslagstruppen och bar en av de största talangerna inom sporten. Skidfamiljen, och framför allt damernas landslag i nordisk kombination, har förlorat en varm och populär lagkamrat. Vi är tacksamma för allt som hon gett till sporten”.

Talangen Johanna Bassani, 18, är död

Nordisk kombination, där man tävlar i längdskidåkning och backhoppning, var länge en sport enbart för män. Först 2013 började det internationella skidförbundet Fis utvärdera frågan om även damer skulle få tävla under förbundets flagga. Sommaren 2018 beslutade man under sin kongress i Grekland att damerna för första gången ska få tävla under skid-VM från och med 2021.

Johanna Bassani drömde om att få tävla på den största scenen och satsade mot VM. Hennes dödsorsak är ännu inte känd.

”En tragedi. Kombinationsåkaren död, endast 18 år gammal”, skriver Österrikes största tidning Kronen Zeitung.

Kleine Zeitung skriver:

”Chock för det österrikiska skidförbundet. Kombinationstalang död vid 18 års ålder”.