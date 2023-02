Sverige missade chansen att vara värdland vinter-OS 2026. Nu ska SOK göra ett nytt försök, den här gången för vinter-OS 2030.

Det meddelar kommittén, tillsammans med Riksidrottsförbundet och paralympiska kommittén, på en pressträff under onsdagen.

– Det här kan bli något stort för den samlade idrotten. Det kan bli något av en lägereld för den samlade idrotten och Sverigebilden, säger Anders Larsson, tf ordförande i SOK.

IOK har haft svårigheter att hitta kandidater för vinterspelen 2030. Därför har Sverige fått en förfrågan från IOK.

Nu är en förstudie, ledd av Hans von Uthman, startad och ska vara klar innan sommaren. Därefter kommer man avgöra om man vill gå vidare med direktkontakt med IOK angående en ansökan.

Anhålls i hela Sverige

Det vore inte första gången som Sverige ansöker om OS. Sedan spelen ägde rum i Stockholm 1912 har Sverige sökt värdskapet nio gånger – och gått bet varje gång.

Nu är det annorlunda, menar kommittén. IOK har ändrat sin policy kring värdskapet, ett nytt hållbarhetstänk som innebär att städerna inte behöver bygga nya anläggningar så länge det inte är en nödvändighet.

Hans von Uthmann. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

– Vi har massor av fina anläggningar i Sverige. Allt finns redan här, säger Hans von Uthmann.

Dessutom behöver Sverige inte kampanja på samma sätt som tidigare.

– Om vi ska vara ärliga är kampanjandet något som vi har varit dåliga på. Nu är det IOK som väljer stad, och vi kommer göra som i Gudfadern: Give you a offer you can't refuse, säger RF:s Björn Eriksson.

Hälften av svenskarna ville inte ha OS

Samtidigt är den största motståndaren folket. När Sverige ansökte OS 2026 var folkopinionen emot.

En undersökning från Radiosporten visade att majoriteten av svenskarna inte ville ha OS i Stockholm.

– Att övertyga folket är absolut en av våra tuffaste uppgifter. Men i grund och botten är det en ekonomisk fråga och vi tror inte att det kommer bli så stora kostnader som tidigare, säger Hans von Uthmann.

Utredningen inför förra ansökan visade att ett spel i Sverige skulle kosta runt 13 miljarder kronor, men hälften står IOK för. Peking-spelen kostade 73 miljarder.

– Förstudien får avgöra vad det kommer landa på. Jag vågar varken gissa eller hoppas på något, säger Hans von Uthmann.

Kritiken: ”Det vore helt orimligt”

Den liberala tankesmedjan Timbro är starkt kritiskt till ett eventuellt hemma-OS.

– I dagsläget är det helt orimligt att prioritera en OS-ansökan med tanke på vilka samhällsproblem som Sverige står inför just nu. Det är dyrt och dumt anser vi, säger Carl Albinsson, medarbetare på Timbro.

Albinsson pekar på det faktumet att flera tidigare spel har gått långt över budget. Enligt SVT landade både Turin 2006 och Vancouver 2010 flera miljarder dollar över budget.

– I slutändan så är det skattebetalarna som kommer stå för notan. Vi hoppas att regeringen sätter ned foten och verkligen säger nej, att det inte ens ska prövas. Det är stramt i budgetförhandlingarna, det är svårt att hitta resurser till prioriterade områden.

Ansökan om vinter-OS 2030 Steg 1: SOK, Paralympiska kommittén och RF utreder möjligheten att ansöka med hjälp av en förstudie. Den ska stå klar innan sommaren. Steg 2: Om man bestämmer sig för att gå vidare så kommer dialog föras med IOK. Steg 3: OS tillges antingen Sverige eller annat land. Visa mer

