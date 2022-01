Oron: ”Det känns som en stor risk”

Hårda restrektioner gäller under Peking-OS på grund av smittspridningen av covid-19.

Alla i ”OS-bubblan” kommer att testas och hamnar på specifika karantänshotell vid positivt svar.

– Det är bara att ta sig dit och klara de första fem dagarna. Sedan tror jag att det är helt lugnt. Om man inte lyckats få det på vägen, säger slalomåkaren Kristoffer Jakobsen.

Just resan dit är ett orosmoment. Skidförbundet har bland annat tagit in masker specialdesignade för vården för utövare att använda under resan till Kina.

Olika idrottare från Sverige, men också våra nordiska granländer, kommer att resa tillsammans.

– Det är inte så att vi har delat upp alla på plan, utan vi försöker dela upp de i grupper så man åker med sitt gäng. Sedan har vi plan som vi även delar med olympier från Finland, andra plan som vi delar med olympier från Norge och andra plan där vi delar med olympier från Danmark. Men platsplaceringen är gjord så att man som svensk sitter med sin idrott, säger Sveriges olympiska kommittés presschef Lars Markusson.

”Det känns som en stor risk”

Kristoffer Jakobsen oroade sig för att potentiellt resa med Tre Kronor. Men det är landslagskollegan Mattias Rönngren som är planerad att resa tillsammans med herrarnas hockeylandslag.

– Det känns som en stor risk med tanke på att vår bubbla är så extrem jämfört med vad de har som är ett helt lag och där alla förmodligen åker hem till sina familjer varje dag, säger Jakobsen.

Det svenska längdskidlandslaget kommer att resa med Damkronorna som nyligen drabbats av fall av covid-19 i truppen.

Landslagschef Anders Byström känner sig säker med testerna som görs innan avresa.

– Det ska mycket till innan något går på tok där, säger han.

– Vi är mer oroliga för tiden på själva flygplatsen. Det är något vi jobbar på, att vi får egna ”slussar” in där utan att behöva träffa annat folk. Men det verkar lösa sig med att vi får egen incheckning, egen säkerhetskontroll och så.

Kan stoppas på flygplatsen

För att minimera smittspridning har SOK vidtagit en extra åtgärd innan resan till Peking.

Alla kommer ta ytterligare ett test utöver de två PCR-testerna som krävs för att komma in i Kina.

– Vi kommer i samarbete med Norge, Finland och Danmark, som vi delar de här chartrade flygen med, att ordna så man får ta ett antigen-test innan man går ombord. Om det visar sig att man är positiv så finns det snabbspår för ledare och aktiva att få göra ett kvickt och säkert PCR-test också. För att verkligen säkerställa det. Vi har lagt till en extra kontrollstation innan man kliver på planet, säger presschef Lars Markusson.

Man kan alltså bli stoppad från att följa med på flyget?

– Ja. Det är så klart för säkerheten för hela truppen.

– Om PCR-testet bekräftar smitta så blir du så klart isolerad efter konstens alla regler. Men är det negativt har det varit falsktpositivt på antigen.