Tanken var att även Sveriges landslag skulle åka på läger till glaciären i Val Senales, men i sista stund valde man att ställa in på grund av snöbrist.

Ett klokt val, skulle det visa sig.

Stora delar av Norges trupp i Val Senales har nämligen drabbats av något sorts virus.

"Tjejerna är isolerade"

I helgen kom rapporter om att både Petter Northug och Emil Iversen blivit magsjuka och isolerats från övriga åkare. Nu visar det sig att även Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen och Mari Eide blivit drabbade.

– Vi kan inte utesluta norovirus och tjejerna är isolerade på hotellet, säger landslagsläkaren Öystein Andersen i ett pressmeddelande.

– Det viktigaste nu är att begränsa sjukdomsomfånget.

Så sent som i februari ställde just noroviruset till med stora problem under OS i Pyeongchang. 1 200 vakter fick lämna spelen efter att viruset brutit ut och en av flera drabbade var Sveriges landslagstränare Ole Morten Iversen, som den här säsongen finns med i Norges landslag.

FAKTA: Norovirus • Norovirus är det virus som orsakar vinterkräksjuka, en infektion i mage och tarm (maginfluensa). • Norovirus är extremt smittsamt och smittar via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer eller deras kräkningar. Norovirus kan också smitta via förorenat dricks- och badvatten eller via livsmedel som har hanterats och förorenats av person som bär på smittan eller sköljts i förorenat vatten. • Tillståndet kännetecknas av akut insättande illamående, kräkningar, magsmärtor och vattnig diarré. Dessutom upplever många influensaliknande symtom som trötthet, huvudvärk och muskel- och ledvärk. KÄLLA: Medibas.se.

Kritiseras av experten

Experten Petter Skinstad, som själv har en bakgrund som aktiv, menar att upplägget på Norges läger kan ligga bakom sjukdomsutbrottet.

Han kallar det hela för ett "halvhjärtat läger".

– Åkarna bor inte ensamma på hotellet, som de gjort förut. De har inte med sig hela stötteapparaten, som de haft förut, säger Skinstad till TV2:s hemsida.

Anledningen är att bara halva truppen vill träna på hög höjd. Resten är hemma i Norge.

Även landslagsläkaren är kvar på hemmaplan.

– Det är på sparlåga, det är varken fågel eller fisk. Det är synd att det skulle bli så här, säger Petter Skinstad.

Sveriges landslag är just nu på plats i Bruksvallarna, i Härjedalen, där man gör de sista förberedelserna inför säsongen.

Världscupen startar om en månad, med tävlingar i finska Ruka.