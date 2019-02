”Jag stod faktiskt och spydde på parkeringen”

Curlinghistoria skrevs när lag Hasselborg tog SM-guld i Jönköping. Laget tvingades nämligen till en högst anmärkningsvärd ändring i sista stund.

Skippern och lagledaren Anna Hasselborg blev sjuk och var hon tvungen att ersättas.

– Jag drabbades av akut magsjuka och stod faktiskt och spydde på parkeringen, säger Hasselborg.

Skippern kunde inte vara med i matchen, och kallade in en reserv.

Det blev lagmedlemmen Agnes Knochenhauers dotter, 7-åriga Tilda Knochenhauer som fick kliva in.

– Det finns en svensk regel att man måste starta med fyra spelare och Tilda är med i juniorsektionen i Sundbyberg och skulle ändå åka ner, säger Anna Hasselborg.

Curlinglaget mötte Sundbybergs-rivalen och de regerande mästarna Team Panthera i SM i Jönköping i början av januari. Och lag Hasselborg segrade med 7-5.

– Tilda fick faktiskt lägga de två första stenarna, sedan var det inte mer hon fick spela men det är en fantastiskt häftig grej att få ge henne blodad tand. Det är häftigt för henne att få vara med och se hur det funkar.

Kan hon bli en potentiell reserv till kommande OS?

– Haha nja, hon får nog vänta ett par OS innan det blir aktuellt!

Planerna för OS i Peking 2022

Under OS i Pyeongchang utklassades Sydkorea i finalen med 8–3. Med tre OS-titlar är Sverige nu den mest framgångsrika nationen inom damcurlingen.

– Vi tar en säsong och tävling i taget, men vi har absolut en fyraårsplan och drömmen om att få representera Sverige igen.

Vad krävs för att ta medalj igen?

– Det krävs att vi fortsätter ligga på den nivån vi ligger på just nu och att vi fortsätter utvecklas. Att vi håller motivationen och viljan uppe hela tiden. Att vi vill bli bättre och känner att vi utvecklas varje dag.

”Det är inte glamouröst”

Vad gäller ekonomin i curlingen säger Anna Hasselborg att det kan vara otryggt mellan två OS men att det, med hjälp från den olympiska kommittén och sponsorer, går runt.

– Man kan absolut inte leva med trygghet. Men så långt som vi har kommit just nu är vi väldigt tacksamma för det stödet vi får. Tillsammans har vi skapat någon slags trygghet som gör det möjligt för oss att satsa 100 procent. Men det är hårt slit och det är inte glamouröst på något sätt, säger Hasselborg och fortsätter:

– Drömmen är att vi ska ha lika förutsättningar generellt inom sporten och att vi alla ska kunna tjäna lika mycket. Jag är otroligt stolt över att kunna säga att vi just nu kan leva på vår sport som kommer från en liten idrott och en damidrott. Curling är ju en föregångssport där vi har likadana prispengar, lika mycket tv-tid, lika många tv-tittare och sponsorkontrakten ser ungefär likadana ut. Curlingen är väldigt jämställd och jag är stolt över att kunna representera en sådan sport.

”Det är inte relevant”

I och med OS 2018 skapades ett filmklipp på Youtube med titeln "Anna Hasselborg, the beautiful skip of the Swedish Curling team”. I videon, som består av stillbilder på Anna, är det inte curlingspelet det handlar om, utan utseendet som klippets titel antyder. Något Hasselborg reagerat starkt mot.

– Det är inte relevant. Prestation och vem man är som människa är det som är relevant, utseende spelar verkligen ingen roll.

Under OS fick curling stor uppmärksamhet. I dag är bevakningen sparsam, vilket Anna Hasselborg är kritisk till.

– Det var vi ju öppna med i början av den här säsongen att vi tyckte att medierna borde rapportera mer gällande vårt EM och VM som faktiskt sker varje säsong. Det går inte att jämföra med det medietryck som uppstår under OS, men vi hoppas att det ska bli större för varje dag.

Tävlade på hemmaplan

Den tredje deltävlingen i nystartade "Curling World Cup" hölls i Jönköping helgen.

Lag Anna Hasselborg med spelarna Sara McManus, Agnes Knochenhauer och Sofia Mabergs fanns med i tävlingen, där 1,5 miljoner kronor var första pris.

Laget föll dock mot Sydkorea i finalen.

