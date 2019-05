Vätternrundan är en av fyra lopp i en Svensk Klassiker, det enda på cykel.

Loppet är veckan före midsommar. Starten går i Motala från fredagen den 14 juni klockan 19.30 till lördagen den 15 juni klockan 13.00. Målet stänger vid midnatt – i Motala – på lördagen. Starten är utspridd för att loppet ska gå smidigare.

I Vätternrundan cyklar man ett varv runt Vättern. Start i Motala i Östergötland, ner till Jönköping i Småland, via Gränna, upp i Västergötland, via bland annat Karlsborg, upp via Askersund i Närke och ner till målet i Motala.

Vätternrundan är ingen tävling

Vätternrundan är ett motionslopp och saknar därför en vinnare eller resultatlista. Däremot får du veta hur det gått för dig. Men alla deltagare får ett chip att sätta på hjälpen, så det går att se var du är vid varje givet ögonblick.

Detta ingår i en svensk klassiker Vätternrundan: Cykla 300 kilometer. Vansbrosimningen: 3 kilometer simning. b: 30 kilometer löpning. Vasaloppet: 90 kilometer på skidor. alternativt Engelbrektsloppet: 60 kilometer på skidor. Visa mer Visa mindre

Så funkar Vätternrundan

Det är inte som Vasaloppet med masstart. Från klockan 19.30 fredagen 14 juni släpps grupper om 60–70 cyklister i väg med två minuters mellanrum. Sista start är lördag klockan 13. Målet stänger vid midnatt.

De som cyklar lite snabbare startar klockan 12 på lördagen för att minska antalet omkörningar.

När var första Vätternrundan?

Idén bakom Vätternrundan kom från idrottsläkaren, Sten-Otto Liljedahl och cykelhandlaren Ewert Rydell. 344 cyklister startade i första rundan 1965, alla fullföljde loppet, utom tio, skriver Vätternrundan på sin hemsida.

Året därpå anmälde sig 1 000 personer till start. Vätternrundan fick stjärnglans 1973 när den då 55-årige löparlegenden Gunder Hägg ställde upp.

Två år senare drabbades loppet av en tragedi. Fredagen den 13 juni 1975 dödades en deltagare när han blev påkörd bakifrån av en bilist.

Du måste cykla med hjälm

1984 infördes hjälmtvång under loppet. 1993 kunde arrangörerna glädjas åt att den 200 000:e tävlande kommit i mål.

2003 drabbades Vätternrundan av sin värsta olycka. En deltagare hade fullföljt loppet och var på väg hem i sin bil. Men 30 kilometer norr om Motala kom han över på fel sida vägen och körde in i en grupp cyklister. En deltagare från Tyskland omkom och fyra från Danmark skadades, varav två allvarligt.

Efter olyckan förbinder sig alla som cyklar Vätternrundan att vila minst 6 timmar innan man sätter sig bakom ratten.

Hur blir jag medlem i Veteranklubben?

Det krävs att du slutfört minst 25 Vätternrundor. Veteranklubben har cirka 500 medlemmar och åker för 200 kronor. Alla jubilarer, de som ställer upp i sitt 30:e, 40:e eller 50:e lopp cyklar gratis.

Hur cyklas Vätternrundan?

Loppet startar och slutar i Motala. Deltagarna passerar nio depåer på vägen där de kan äta och dricka.

• Ödeshög 43 kilometer

• Ölmstad 83 kilometer

• Jönköping 107 kilometer (måltid)

• Fagerhult 138 kilometer

• Hjo 177 kilometer (måltid)

• Karlsborg 207 kilometer

• Boviken 230 kilometer

• Hammarsundet 260 kilometer

• Medevi 277 kilometer

Slut: Motala (måltid)

Vad händer sen?

Alla deltagare som genomför loppet får en medalj och ett diplom. Att cykla Vätternrundan kostar 1 400 kronor. För den som vill ha en Klassikeranmälan kostar det 1 800 kronor.