Som Expressen tidigare skrivit om samarbetar simmaren Sarah Sjöström med kinesiska telekombolaget Huawei. Och hur ska man egentligen ser på Huawei? Är det ett framgångsrikt teknikföretag mitt i ett handelskrig – eller en förlängd arm från Xi Jinpings diktatur?

Sjöströms agent Daniel Wessfeldt kommenterade till Expressen i mars hur han såg på kritiken mot att samarbeta med Huawei och Kina.

– Alla svenskar som köper en Volvo. Det är ju också ett kinesiskt företag, har du tänkt på det? Det ägs av kineser, det är inte svenskt. Så what is the difference mellan att köra en Volvo och att köpa en Huawei-telefon? sa han då.

Gränslandet – Expressens podcast om sport och politik

Och vilken är egentligen skillnaden?

Vad Huawei är för sorts företag och vilken roll Huawei spelar i Kinas globala politiska spel, diskuteras i senaste avsnittet av podden Gränslandet, dit Noa Bachner har bjudit in Expressens kulturchef Karin Olsson och frilansjournalisten Jojje Olsson.

– Kina har övergett tanken att man ska bida sin tid, nu ska Kina och kommunistpartiet bli en mäktig kraft som ska styra världen. Man har som politisk ambition att sprida det politiska systemet även utanför Kina, säger Jojje som ett sätt att förklara hur man kan förstå Kinas utrikespolitiska ambitioner.

Och Karin menar att ett samarbete med den kinesiska diktaturen kommer med ett pris.

– Man kan dra paralleller till att ha kontakter med Tyskland på 30-talet, säger hon.

Du kan höra hela avsnittet genom att klicka på den här länken, eller genom att leta upp podden Gränslandet där poddar vanligtvis publiceras.