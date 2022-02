Uppmaningen: Förbjud länderna från att tävla

Flertalet röster, och sanktioner, har höjts från idrottsförbund mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Nu meddelar Internationella olympiska kommittén (IOK) att man avråder att ryska och belarusiska atleter och domare inte bör delta eller bjudas in till tävlingar den närmsta tiden.

Detta för att upprätthålla ”fredligheten inom idrotten och bidra till fred inom idrotten för att förena världen i fredliga tävlingar utöver politiska dispyter”, vilket de beskriver i ett pressmeddelande.

De förklarar vidare att man inte vill öppna för att atleter ska kunna drabbas av besluten från sina respektive regeringar. Därmed vill de ha ”schyssta tävlingar för alla utan diskriminering”.

Putin får lämna olympiska rådet

Pressmeddelandet fortsätter:

”Det rådande kriget i Ukraina sätter del olympiska rörelsen i ett dilemma. Där atleter från Ryssland och Belarus kunde vara aktuella att fortsätta delta i idrottsevenemang, så kan de från Ukraina inte göra det på grund av attacken på deras land.”

Beslutet innebär även följande:

• För att säkerställa integriteten i alla globala tävlingar och säkerheten för de tävlande rekommenderar IOK:s exekutivkommitté att arrangörerna av idrottstävlingar inte bjuder in eller låter atleter och domare från Ryssland och Belarus i internationella tävlingar.

• Om det inte är möjligt hoppas IOK att arrangörerna gör allt i sin makt för att de ryska och belarusiska atleterna inte får delta under rysk eller belarusisk flagg. De förväntas då tävla under neutral flagg utan landssymboler, dess färger, flaggor eller med nationalsånger. Om detta, under extrema omständigheter, inte är möjligt ska en annan lösning hittas.

Dessutom plockar även bort Vladimir Putin från det olympiska rådet ihop med premiärministern Dmitry Tjernystjenko och Dmitry Kozak.

Stoppas från Beijer hockey games

Under måndagen uttalade sig Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv och redogjorde för att han inte ville coacha ett svenskt lag mot ett ryskt.

Nu har även svenska ishockeyförbundet meddelat att Ryssland inte kommer att tillåtas att delta i Euro hockey tour-turneringen i Sverige i Maj.

Dessutom kommenterar förbundets ordförande Anders Larsson också situationen.

– Den ryska invasionen av Ukraina är en fruktansvärd situation, och vi inom ishockeyvärlden står helt bakom Ukrainas folk. Att bjuda in ett ryskt landslag i ishockey till Euro Hockey Tourturneringarna i Stockholm, Helsingfors och Prag är därför helt otänkbart i nuläget, vilket vi var helt eniga om, säger Larsson i ett pressmeddelande.

Inte heller Damkronorna eller juniorlandslagen har framöver för avsikt att spela mot de ryska landslagen. Under eftermiddagen kommer även IIHF att hålla ett möte om Rysslands eventuella deltagande i vårens VM-turnering.

