I januari 2022 kom svenske Dejan Kulusevski till Tottenham, på ett lån från italienska Juventus som sträcker sig till den sista juni i år.

Kulusevski har, efter en succéartad första säsong i Tottenham, haft det tuffare i år, likt resten av Tottenham. Klubben ligger för närvarande sexa i Premier League, sex poäng bakom Manchester United som innehar den sista CL-platsen. Det har under året stormat rejält i klubben där man sparkat två tränare och sportchef.

Enligt Goal kan nu Dejan Kulusevski lämna Tottenham efter säsongen. Spurs har en köpoption i svenskens kontrakt som gör klubben tvungen att köpa loss Kulusevski från Juventus för runt 350 miljoner kronor i fall de kvalificerar sig till CL.

Tränarfrågan avgörande

Goal menar att svenskens vara eller icke vara i Tottenham nästa säsong, om det inte blir CL-spel, hänger på vilken tränare som kommer in. Så sent som i helgen rapporterade The Mirror att Spurs vill köpa loss Bayer Leverkusens tränare Xabi Alonso.

Dejan Kulusevski har på 27 matcher i årets Premier League gjort två mål och nio assist på 27 matcher.

Tottenham möter härnäst Aston Villa på lördag.