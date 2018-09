Tv-profilens nya kärlek – prästen Jeanette, 44

Det är onsdag förmiddag, en vanlig jobbdag för de allra flesta. För Niklas Holmgren, 52, är det snarare en typisk tid då han är ledig.

Kvällar och helger däremot, det är då Viasat-kommentatorn jobbar, och har gjort så de senaste 24 åren.

– Det är klart att jag har funderat på om jag ska göra något annat. Jag menar, ska jag gå runt och ropa "MÅL!!!" hela livet?

Niklas Holmgren pratar ungefär lika snabbt och mycket som när han kommenterar.

– Samtidigt tycker jag att det jag gör fortfarande är så oerhört roligt. Jag vaknar på morgonen och tänker; "vilken match är det i dag?".

– Att kommentera är det näst bästa efter att spela själv. Jag får leva mig in i allt, varje tackling, varje passning. Man glömmer bort allt som är vid sidan om, det är skönt att gå in i det där. Det är som en slags terapi.

”Oxfilé och hummer”

Holmgren fick sitt stora genombrott som kommentator i Canal Plus (numera C More), innan dess hade han bland annat jobbat för Kanal 5 och Eurosport.

Sedan 2009 har Niklas Holmgren jobbat för Viasat där han blivit kanalens stora kommentatorsröst i sändningar från Premier League och NHL.

– Det är som att välja mellan oxfilé och hummer. Jag kan inte säga vilket jag tycker är roligast.

För många tv-tittare har Holmgren blivit synonym med de speciella uttrycken och höga skriken.

– Jag lever mig in i saker och då kommer de där skriken och orden av sig självt. Det finns inget manus, det bara dyker upp inifrån.

LÄS MER: Basketstjärnans mamma valde att avsluta sitt liv

”En jävla gaphals”

Holmgren berättar att han snabbt insåg att han hade talang för att kommentera, och som han själv beskriver det, "har en stark inlevelseförmåga".

– Det har jag även om jag sitter och tittar på film med mina barn.

Att mycket skulle vara spontant och inte helt genomtänkt i Holmgrens kommenterande avvisar han dock.

– Jag läser på extremt mycket inför en match, nördar verkligen ner mig. Och ju mer påläst jag är, desto mer känner jag att jag vågar ta ut svängarna. Då finns det risk för att det blir mycket skrik.

Niklas Holmgren skrattar innan han utvecklar vad han tror folk tänker när de hör hans namn:

– En del tror jag blir glada, men andra tycker nog att jag är en jävla gaphals. Men jag är nöjd om jag kan glädja någon med det jag gör.

Niklas Holmgren tror att en del tycker att han är "en jävla gaphals". Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

De många kvälls- och helgjobben genom åren har dock ett pris.

– Socialt är det här jobbet en katastrof. Det spelas knappast matcher 10.30 en onsdag.

– En kompis till mig som är tränare sa en gång att "du är inte en riktig tränare förrän du har fått sparken två gånger". Själv brukar jag säga att man nog inte är en riktig kommentator förrän man har skilt sig två gånger.

Holmgren tystnar en stund innan han fortsätter.

– Men de där skilsmässorna hade nog hänt mig ändå, det var knappast jobbets fel.

Sambo, barn och hund Namn: Niklas Holmgren. Ålder: 52. Bor: Solna. Familj: Sambon Jeanette Tell, två barn, en dotter och en son. Hunden Raffa. Yrke: sportkommentator och programledare på Viasat. Visa mer Visa mindre

”Jag supportar henne i kyrkan”

Niklas Holmgren har två barn, en dotter och en son.

– Visst, jag har varit och är borta mycket kvällar och helger. Men å andra sidan har jag kunnat vara med mycket på dagtid då andra föräldrar inte kan.

Men är jobbet värt att det är "en social katastrof"?

– Ja, det har helt ärligt aldrig varit ett svårt val eftersom jobbet alltid varit så roligt. Men det är viktigt att berätta för folk i sin omgivning vad det är som gäller.

För tre år sedan träffade Niklas Holmgren en ny kärlek, Jeanette Tell, 44.

– Jag är väldigt glad för det. Att hon är totalt ointresserad av sport känns faktiskt bara skönt.

Jeanette Tell pluggar just nu till präst.

– Jag är Jeanettes supporter när hon predikar i kyrkan, och jag är väldigt stolt över henne och det livsval som hon gjort.

Niklas Holmgren tillsammans med sambon Jeanette Tell och hunden Raffa. Foto: ANNA FRIBERG

Niklas Holmgren berättar att han också hittat tron, men att det inte är Jeanette som har påverkat honom.

– Nej, de tankarna kom faktiskt tidigare. Jag vet inte om det är åldern men för några år sedan började jag fundera mycket kring hur saker hänger ihop och varför det är som det är.

– Sedan har det kommit smygande, och egentligen är det kanske lite märkligt. Jag är verkligen inte uppvuxen i en troende familj. Tvärtom, det var rödvinsvänstern som gällde.

– Men jag har letat efter en sanning, och nu tror jag på en högre makt. Om det inte fanns det skulle det kännas meningslöst att vi går runt här på jorden.

”Jag mådde inte alls bra”

Det står ett litet pingisbord i Niklas Holmgrens vardagsrum. Även om det inte är där han gör "den riktiga" träningen så har bordtennisen blivit en viktig del i hans nya liv.

För det är ett nytt liv han har inlett.

I juni 2012 fick Niklas Holmgren beskedet att Viasat inte ville förlänga kontraktet med honom.

Han säger att han fortfarande inte vet exakt vad anledningen var men att det var ett tufft besked att få.

Det hela skedde under en period då Niklas Holmgren säger att han hade personliga problem.

– Jag mådde inte alls bra då. Det var flera privata problem som gjorde att livet var tufft. Men till slut insåg jag att jag var tvungen att ta mig ur det där.

LÄS MER: SVT-profilen: "Jag kommer aldrig bli frisk"

”Slutat dricka alkohol”

Niklas Holmgren menar att situationen när han inte fick förlängt kontrakt med Viasat blev en vändpunkt.

– Det är när man verkligen är nere på botten som det är lättare att göra en förändring. Är det riktigt illa kan det bara bli bättre.

– Jag har slutat dricka alkohol, jag kände mig klar med det och mådde inte bra när jag gjorde det. Sedan har jag blivit mycket bättre på att ta hand om mig själv, jag motionerar mer och försöker verkligen gå ner i varv.

– Om jag inte hade gjort den där förändringen vet jag inte hur det hade gått. Men nu känner jag att den där vändpunkten är det bästa som har hänt mig.

Sedan Niklas Holmgren kom tillbaka till Viasat och gjort sin livsförändring säger han sig må bättre än på länge och att han stormtrivs med jobbet.

Niklas Holmgren tillsammans med experten Rickard Wallin under hockey-VM i våras. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Men trots att han har kommenterat mängder av stora mästerskap och finaler finns det en sak som gnager lite.

– Jag har aldrig kommenterat ett fotbolls-VM.

Skulle du vara beredd att byta kanal för att få göra det?

– Visst, det vore väldigt kul att få göra ett fotbolls-VM, men samtidigt är det som ett tomtebloss. De rättigheterna som Viasat sitter på är tunga och pågår hela tiden, och det är hur vardagen är som är det viktiga.