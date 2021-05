Tumbas familjetragedi – dödsfallet SVT inte visar

Vattnet kluckar nere vid båtarna utanför Mona Tumbas bostad i North Palm Beach, alldeles innanför Floridas Atlantkust.

Det här härifrån hon följt resultatet av de många timmarna intervjuer och arkivarbete som mynnade ut i Jens Linds dokumentär ”Tumba – en släktsaga”. Uppmärksamheten har naturligtvis varit stor kring familjen det kretsar kring. Och mottagandet hos barn och barnbarn, vänner och bekanta, varit minst sagt storartat.

– Alla är alldeles tagna av den och säger att det här är det bästa de någonsin har sett. De har aldrig sett en sån dokumentär. Det måste jag ge Jens ett stort A för, med många, många stjärnor efter. Han har gjort ett otroligt jobb, säger Mona Tumba, 79.

Det är en skildring av en Sveriges största idrottshjältar, och den tid han levde och verkade i. Sven Tumba var en stjärna utan motstycke på planen, men allt i dokumentären är inte till hans fördel. För Mona Tumba är det inget konstigt – det är bara så livet är.

– Varenda människa har en sån bergochdalbana. Det finns alltid nånting som nån har med sig i bagaget som inte är så roligt. Men det är vad det är, säger Mona Tumba, som också delat med sig av sin egen livshistoria i boken ”Mona Tumba – min sanning”. Den släpptes tidigare i år.

Så dog Mona Tumbas syster Maud

En av de episoder som var svårast att hantera, och prata om, för Mona Tumba är den om systern Mauds död.

Maud var bara 14 månader äldre än Mona, och som barn var de oskiljaktiga. Bästa vänner.

– Jag gjorde ju allt som Maud gjorde, och hon tog med mig överallt. Vi var alltid tillsammans, dygnet runt. Vi delade rum också.

Det var Maud som Sven Tumba blev kär i först. Men hon nobbade. Som 18-åring hade hon träffat en 19 år äldre välbeställd fransk direktör som ägde en porslinsfabrik. De gifte sig och fick snart två flickor, men äktenskapet var inte lyckligt.

Framgick det tidigt för er att hon inte mådde bra i det där förhållandet?

– Det var väl efter att hon hade fått tvillingarna, så började det visa sig, vissa saker…

Hur då?

– Det funkade inte så bra, om man säger så.

Mauds make var kontrollerande, och tillät inte Maud att röra sig fritt med egna pengar.

Mona och hennes två barn åkte ner till Schweiz i februari 1965 för att åka skidor tillsammans med Maud. I sin bok skriver Tumba att Maud hade lämnat in skilsmässopappren, och hon ville inte vara ensam när maken fick dem i Paris. Maud var rädd.

När han fått papprena begav sig fransmannen genast till Crans-Montana där systrarna befann sig med barnen.

Det som sedan hände i Schweiz avhandlas kort i SVT-dokumentären.

Tidigt en morgon vaknar Mona Tumba till.

– Den ena flickan, Anne, hostade väldigt, så jag gick ner då i nattlinnet, och skulle säga till Maud – varför hon inte tog hand om henne?

I rummet stod maken, fullt påklädd fast klockan bara var halv sex.

Hur minns du den där situationen?

– Skräcken var när jag gick in till Maud. Och hon var livlös. Så jag skrek som en galning att han skulle ringa efter en ambulans, så vi fick åka in. Jag gjorde konstgjord andning och försökte pumpa hjärtat och göra allt det där man hade lärt sig för länge sen. Men det gick ju inte. Det var för sent.

En ambulans kom, men på sjukhuset dödförklarades Maud.

Vad minns du av hur hennes make reagerade då?

– Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag kollapsade själv.

Ögonen tåras på Mona Tumba, trots att det har gått 56 år sedan den där morgonen.

– Jag trodde det skulle gå över nån gång, men det gör det inte, säger Mona Tumba.

– Så är det. Tyvärr.

Anlitade privatutredare

I SVT-dokumentären säger Jens Lind att obduktionen visade på en överdos sömnmedel.

Mona Tumba skriver i sin bok att fallet utreddes men ”fransmannen var rik och mäktig och utredningen lades snart ner”. Hennes pappa anlitade en privatutredare, men det ledde inte till några bevis, och han gav upp.

– Han sa ”vi får inte tillbaka Maud för det, och jag orkar inte längre”, säger Mona.

Nu är hon resignerad över familjens tragedi.

– Jag kan inte säga nånting för vi har inga bevis.

Så gick det för Mauds tvillingdöttrar

Vad som händer barnen sedan tas inte upp i dokumentären.

Mona Tumba var kvar för att ta hand om barnen efter dödsfallet och kom Mauds dotter ”Kicka” – som också var guddotter åt Mona – väldigt nära. De tillbringade mycket tid tillsammans, och ”Kicka” var också i Sverige i långa perioder.

Men när ”Kicka” blev lite äldre gick det snett.

– Hon hamnade i knark och alkohol och allt sånt där skit som finns på jorden. Så jag åkte ner till Paris när det var riktigt dåligt, och hittade henne.

Mona Tumba ryser till när hon pratar om vilka kvarter ”Kicka” rörde sig i. Tillsammans med hennes pappa får Mona in ”Kicka” på behandlingshem.

Efter rehabtiden gjorde Mona Tumba upp med Kickas pappa att hon skulle komma över till USA, dit Mona och Sven då, i början av 80-talet, hade flyttat. Mona väntade sonen Daniel.

– Jag ringde och sa att jag tycker att Kicka ska komma hit till Amerika och hjälpa mig, för jag är gravid och jag kommer inte klara det om hon inte är här med mig.

Dödsfallet – precis före resan

Mona Tumba anmälde ”Kicka”, som var konstnärligt lagd, till kurser där hon skulle få måla. Och hon skulle gå i skolan och bo med familjen Tumba.

– Så hennes pappa hade ordnat med biljett och hon skulle komma. Men så ringer han en vecka innan hon skulle komma och säger han att hon har dött. Då hade hon fått en överdos av en gammal knarkarkompis.

Ögonen tåras igen.

– Det var min flicka, säger Mona Tumba.

– Men hon och Maud är väl tillsammans nu, får man hoppas.

Systern som bröt med familjen Tumba

Den andra tvillingdottern Anne hade tog sin fars sida och slutade resa till Sverige.

– Hon var så lik sin pappa! Hon var ett par gånger och hälsade på oss, och sen försvann kontakten helt.

Det har gått över 30 år sedan hon och familjen Tumba slutade höras, men den sprickan ser ut att läka nu.

– För ett litet tag sen hittade Johan henne på Facebook, och skrev till henne, så nu ska vi ha kontakt igen. Så det är faktiskt väldigt roligt.

Anne är 62 år nu och bor i Spanien, och ser också fram emot att ta upp relationen med familjen Tumba.

– Hon hade svarat Johan och tyckte det var jättekul att han hörde av sig, för hon är inte gift, och hon sa det: ”Jag har ingen familj längre.” Pappan är ju död sen ett bra tag.

”Ett sår som aldrig fått läka riktigt”, skriver du i boken, är det nåt som du känner har ändrats nu?

– Alltså, jag har ju gjort fel. Man ska prata om det. Jag har aldrig kunnat prata om det. Mer än först nu. Och du ser, säger Tumba och gestikulerar mot de tårfyllda ögonen, det är svårt.

Blir det bättre, nu när du kan prata om det?

– Ja, det blir bättre. Och det är en lättnad. Så det blir nog bra. Nån gång.