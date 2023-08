Att bordtennis i Kina inte går att jämföra med bordtennis i andra länder kan Truls Möregårdh skriva under på.

Den tidigare världsmästaren gjorde i juli debut i världens bästa liga, Super League.

– Alla slår alla i den ligan. Det finns så många bra kinesiska spelare. Världsettan förlorade matcher mot spelare som jag inte hade sett innan. Det var verkligen en ögonöppnare, säger Möregårdh.

Det här året avgjordes ligan under minst sagt speciella former. De nio lagen drabbade samman i Zunyi i Guizhou-provinsen under en vecka, med start 15:e juli.

När Expressen når Möregårdh är han redan tillbaka i Sverige.

– Det var full rulle kan man säga, väldigt intensivt. De valde att göra så i år eftersom att många laddar inför nästa års OS och så där. Det passade mig bra.

Vann merparten av matcherna

Möregårdh gick in som förstespelare i Lexuan Sports, vann sju matcher och förlorade sex när Lexuan Sports, på förhand tippade sjua, slutade sexa.

– Vi missade slutspel men var ändå nöjda. Vi var förberedda på att det skulle på bli tufft. Jag tycker att jag gjorde det bra, att vinna majoriteten av sina matcher är det inte många som gör första gången i ligan.

Även förberedelserna inför Kina blev hastiga. Möregårdh fick förfrågan bara en vecka in ligastart – men tvekade inte på att tacka ja.

Möregårdh blev den åttonde europén sedan 2001 att spela i ligan. Senaste svensken som gjorde heter Jörgen Persson, numera förbundskapten.

”Var tvungen att ta chansen”

Men Möregårdh tog ingen rådgivning från Persson.

– Allt gick så fort. Sen hade jag väl en liten aning om vad som väntade. Jag visste att alla världsspelare var där och att det skulle vara mycket folk på läktarna. Jag fattade dock inte att det var så stort.

Hysterin i Kina var någonting helt annat, menar Möregårdh. Läktarna var fullsatta, fansen flockades utanför spelarhotellet och spelarna fick ta omvägar för att inte fastna i folkmassor.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var som att man en rikskändis. Det var sjukt coolt.

Kina är också ett land med bristande mänskliga rättigheter, hur resonerade du där?

– Att jag var tvungen att ta chansen, det är inte många som blir erbjuden den här platsen. Det kändes självklart, jag gjorde det för att bli en bättre pingisspelare helt enkelt.

Vill fortsätta i Eslöv

Nu ligger Möregårdhs fokus på OS i Paris nästa år. Fram tills dess planerar han spel i svenska pingisligan – men om han fortsätter i Eslöv är än så länge oklart.

Inget kontrakt är påskrivet.

– Jag kommer i alla fall bo i Eslöv, och det hade varit roligt att ta ett SM-guld med klubben. Men det blir en speciell säsong med tanke på att OS väntar, då vill man inte spela allt för många matcher i ligan, utan fokusera på att få en bra individuell rankning inför OS.

