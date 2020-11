Yrvädret har börjat leva upp till förväntningarna

Very Kronos och Cyber Lane har haft härliga dueller under hösten. Svante Båth-tränade Very Kronos sprang nytt världsrekord när han vann Svenskt Mästerskap i oktober. Cyber Lane fick revansch när han toppade C.L. Müllers Memorial på Jägersro och på Solvalla i går möttes deras vägar i Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst.

Cyber Lane och Johan Untersteiner kopplade grepp genom att hitta till ledningen men Very Kronos är en riktig tuffing som klev fram i dödens och avgjorde på strålande sätt.

Erik Adielsson körde Very Kronos och han vann även silverfinalen bakom Roger Malmqvist-tränade Dragster. Åttaåringen passerade två miljoner kronor och ska nu ta upp kampen med den äldre eliten.

Svante Båth har alltid talat sig varm om Very Kronos och hästen har skyhög kapacitet men han är ett yrväder som galopperat bort mycket pengar.

Till exempel felade han i Kriteriet som treåring och uttagningarna till Derbyt året efter. Åtminstone jag började tvivla på om det var en stundande stjärna men i år har han verkligen börjat leva upp till de högt ställda förväntningarna.

Nu har Very Kronos varit lysande och 1.10,9a/2 140 meter inger respekt men det är inte löpningsrekord i Silverhästen. Nahar sprang 1.10,5 för sex år sedan.

■■ Timo Nurmos har haft grym form på stallet under hösten och Solvallaproffset hade hela tolv hästar i V75-finalerna.

Och när krutröken lagt sig kunde Nurmos räkna in två fullträffar. Finskfödda fyraåringen Chicharita svarade för en finfin prestation i finalen i Diamantstoet. Hästen har vunnit åtta av elva starter och är obesegrad felfri. Klassklättringen har bara börjat.

Stoet kördes av Jorma Kontio och han styrde även sexårige Västerbo Pokerface till seger i näst lägsta klassen.

Finalen i Diamantstoet är ett voltstartslopp med plats för 15 hästar men bara elva kände sig manade att tävla om förstapriset på 220 000 kronor. I fredags kördes ett försök i Diamantstoet på Solvalla och där var det fullt fält trots att segerchecken var hälften så stor.

På V75 ska det inte vara platser kvar i loppen och för mig är det en gåta att fler inte tog chansen i lördagens uppgörelse. När jag ändå tar upp propositioner önskar jag mig fler stayerlopp med flera volter. Det blir ofta sevärda tävlingar och roliga lopp att analysera för spelarna.

■■ För den skull var det inte tråkiga lopp på Solvalla i går. Tvärt om.

Det var full körning i flera avdelningar och topprestationerna avlöste varandra. Farlander Am var en av lördagens absoluta höjdpunkter. Trots stentuff körning från början i bronsfinalen hade den Johan Svensson-tränade hästen mod att stå emot attacker i händerna på Stefan Persson.

Jägersros Ola Karlsson skördar framgångar med ett litet stall. Fyraårige Red Mile Brodde bjöds på en drömstyrning av Jörgen Sjunnesson och skrällde rejält i finalen i lägsta klassen.

■■ En liknande överraskning stod I Love Paris för i stoeliten. Björn Goops tioåring har skrällt tidigare på Solvalla. Jag minns när hästen vann EM för ston 2017 till nästan 50 gånger pengarna.