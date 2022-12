Vrånga tränare som vilseleder – nej tack!

Kronan på sned

Calgary Games åkte ner till Vincennes som en obesegrad sagohäst. Några ömma hovar (?) och en galopp senare sitter kronan på sned. Vi kan dock hålla fast i att han är obesegrad felfri… Oavsett utgången var det ett piggt initiativ från ATG med Calgary Games-cam där man kunde följa stjärnan hela förmiddagen. Så bygger man profiler!

Nu hoppas vi allt är bra med Calgary Games till Prix de Belgique den 15:e januari så han kan säkra sin guldbiljett där.

Närmare PdA-biljett

En svenskhäst som faktiskt var närmare en biljett till Prix d’Amerique under julafton var Imhatra Am. Stoet har flyttat från Stefan ”Tarzan” Melander till Jörgen Westholm för att tävla i Frankrike. Stoet tog sig an många av Frankrikes främsta fyraåringar i Criterium Continental och fick enbart se sig slagen av kulltoppen och Pd’A-favoriten Idao de Tillard.

Andraplatsen betalade dock 50 000 euro. Snyggt jobbat!

Tränarnas chansbedömningar

Mer Frankrike. I startlistorna på Letrot väljer tränarna grön, gul eller röd ”gubbe” när man anmäler sin häst. Den gröna innebär att man tror hästen kan vara bland de tre första. Gul att man tror hästen kan vara fyra-femma och röd gubbe att man tror det kan bli tufft att vara topp fem. En fin tanke i grunden men rätt kallt i praktiken. Ska man ha någon hjälp av ”gubbarna” måste man ha koll på alla tränare och hur de behandlar funktionen. Junior Guelpa, känd i Sverige främst för sitt Elitloppssto Bahia Quesnot, väljer till exempel alltid den röda gubben i protest. Flera stora tränare med Jean-Michel Bazire i spetsen valde tidigare alltid gul gubbe men har nu ändrat sig efter man ändrade gröns betydelse från seger till topp tre.

Oavsett krävs det inte mer än en vrång tränare och hjälpen kan snabbt bli en vilseledning. Detta är inget jag vill se i Sverige framöver!

Kuskar väl i gasen

Under Solvallas V75-finaler hade många av kuskarna laddat upp med att käka taggtråd på julbordet. På sju lopp delades det ut fem böter för snäv körning. Röjigast var det i V75-2 där Pierre Nyström inledde med att klippa benen på Interwall i startrusningen. Anton Knutsson avslutade sedan Ductus och Mattias Djuses lopp när han gick ut i tredjespår alldeles för sent och störde ekipaget till galopp.

Att kuskar är laddade och vill tävla är superbra. Men när det blir så där tajt är det i stället bara farligt.

Pyspunka i Winter Burst-potten

Det är drygt 10 miljoner extra i potten till lördag på Axevalla som man samlat under hösten. V75-bonanzan har dock ännu inte genererat någon jackpot och med tre av fyra svenska omgångar, troligtvis också de omgångar med högst omsättning, redan avklarade riskerar jackpotkassan att stå tommare än många hoppats på.

Axevalla har dock fått ihop en riktigt bra och rolig V75-kupong med fyra femtonhästarslopp och hittar man rätt rad kan man nog bli rikligt belönad ändå.