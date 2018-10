VM: ”En sådan här resa gör man bara en gång”

Det var spelet som väckte Andreas Johanssons travintresse. Först som 30-åring provade han själv på att köra häst. Fyra år senare är han i New York för att starta sin passhäst Pastore Bob i VM-loppet, eller Yonkers International Trot som loppet egentligen heter.

- En sådan här resa gör man bara en gång i livet som det känns. Åka till New York kan vem som helst göra men att åka med en sådan här häst och vara med i ett sådant här stort lopp är lite mer än det normala. Det är otroligt häftigt och jag känner mig priviligierad som får passa en så här fantastisk häst, säger Andreas Johansson.

Det är två dagar kvar till lördagens drabbning på 800-metersbanan Yonkers när vi pratar med den relativt färske travprofilen. Förra onsdagen lämnade han och den femårige valacken Pastore Bob stallet i Halmstad och efter buss till Belgien och flyg över Atlanten anlände de i New York under fredagen tillsammans med övriga VM-resenärer från Europa.

- Skötarna som hade hingstar flög med hästflyget och vi andra med reguljärflyg. Men när vi landade fick vi inte träffa hästarna för de skulle direkt in i karantän och där fick de stanna till i måndags morse.

Hingstarna Lionel, Ringostarr Treb och Up And Quick står isolerade på Yonkers men valackerna har fått åka till gårdar i New Jersey. Slide So Easy och Arazi Boko är inackorderade hos Åke Svanstedt och Jimmy Takter har välkomnat Pastore Bob på sin gård.

- Han har tagit resan på bästa sätt. Det är lite fantastiskt egentligen men han verkar inte ha påverkats över huvud taget egentligen utan är nöjd och glad här ute på gården och vi har ingenting att klaga på, säger Andreas Johansson.

Att åka med en häst till VM-loppet innebär också mycket mer än att tillbringa tiden fram till tävlingsdagen på en gård.

- Det var sightseeing lördag och söndag där Times Square och lite sånt bockades av och på fredag blir det båttur runt Manhattan med ägare, kuskar, skötare och så vidare, så då blir det väl lite galej.

Fick önskespår

Något vilt festande lär det emellertid inte bli på båten med tanke på vad som väntar under lördagen. 21.20 svensk tid ska starten i årets upplaga av Yonkers International Trot gå och 2 011 meter senare väntar 4,2 miljoner kronor på vinnaren. Blixtrande startsnabbe Pastore Bob lottades till spår fem bakom startbilen, ett snäpp utanför årets elitloppsvinnare Ringostarr Treb.

- Vi fick ett av önskespåren. Vad jag har förstått av dem jag snackat med här är spår fem på Yonkers nästan det bästa man kan ha. I och med att svängen kommer ganska snabbt efter att bilen släppt iväg hästarna kan man få trubbel där men Pastore Bob har så bra teknik och är så ruskigt startsnabb så jag ser det som en fördel för honom.

Men även Ringostarr Treb kan kliva iväg visslande snabbt och det kan bli en våldsam öppning om båda kuskarna, Wilhelm Paal och Johan Untersteiner, laddar vad som går.

- Pastore Bob är nog lite snabbare och jag hoppas att han tar ledningen, men sida vid sida kan det bli knivigt att ta sig förbi Ringostarr Treb med en hel längd. Jag har inte diskuterat det men Johan men jag förutsätter ändå att taktiken är given. När man har en så startsnabb häst måste man framåt direkt. På en 800-metersbana med snäva svängar är det också extra viktigt att vara med där framme för det är svårt att komma ute i spåren.

Pastore Bob ska gå utrustad som han brukar, med halvstängt norskt huvudlag, rycktussar och jänkarvagn. Planen är även att han som vanligt ska springa utan skor på hovarna, men det finns ett litet frågetecken för hur det funkar på Yonkers.

- Det är en lite speciell och ganska hård bana men vad jag har hört från flera här på gården ska det gå bra att köra utan skor. Det är förstås Johans beslut att ta men det är väl i alla fall bestämt till 90 procent att det blir barfota.

Pastore Bob gick det sista finslipande träningsjobbet under onsdagen och det lämnade inget övrigt att önska. Med tanke på det, att resan har gått bra, det fina startspåret och att framför allt att Pastore Bob är en sjutusan till travhäst, är det inte konstigt att Andreas Johansson ser loppet an med tillförsikt.

- Vi måste ha vissa förhoppningar, åtminstone på en framskjuten placering. Sedan kan mycket hända på vägen och det är många hästar och kuskar i loppet, men han har visat att han kan rå på det översta skiktet. Det kommer hur som helst bli fantastiskt spännande.

På måndag vänder Andreas Johansson och Pastore Bob hem mot Sverige. Kanske som världsmästare. Då inleds även ett nytt kapitel i hästskötaren liv.

- Jag är klar med kusklicensen och ska lämna in det sista pappret så fort jag kommer hem. Planen är att köra första loppet innan året är slut.

Startlista

Yonkers International Trot, VM-loppet

2 011 meter autostart

1. Marion Marauder - Scott Zeron (Kanada)

2. Up And Quick - Jason Bartlett (Frankrike)

3. Ariana G. - Yannick Gingras (USA)

4. Ringostarr Treb – Wilhelm Paal (Italien)

5. Pastore Bob – Johan Untersteiner (Sverige)

6. Cruzado Dela Noche - Brian Sears (Sverige)

7. Will Take Charge - Tim Tetrick (Kanada)

8. Arazi Boko - Alessandro Gocciadoro (Italien)

9. Lionel - Göran Antonsen (Norge)

10. Slide So Easy - Flemming Jensen (Danmark)

Förstapris: 4 217 475 kronor

Av Ola Johansson/Kanal 75