Visar storform inför Elitloppet

Vi börjar med att backa till i torsdags när Björn Goop skickade Icarus Bourbon till banan Le Croise-Laroche. Hästen tog en lugn start men satte in stöten på sista bortre långsidan och tog sig hela vägen till spets. Fyraåringen fick släppa en häst förbi sig över upploppet men höll bra till andraplatsen. Hästen har nu fyra pallplatser och fyra galopper på åtta starter i livet, men får fortsätta jaga sin första seger.

Under fredagskvällen var det mycket fina tävlingar på Vincennes och i Prix Masina, ett grupp 2-lopp för treåriga ston, fortsatte Tomas Malmqvist-tränade Jazzy Perrine leverera topprestationer. Hon var favoritspelad i loppet och fick en fin start och satt i ledningen efter en bit. Väl där valde Eric Raffin att släppa spets och det blev ett lyckat drag då luckan uppenbarade sig invändigt in på upploppet och hon kunde störta till seger. Vinsten var värd 54 000 euro och Jazzy Perrine har nu tjänat över 300 000 euro och har ännu inte varit sämre än tvåa efter elva lopp. I samma lopp kom Jarmo Niskanens Joyful Diva in på en sjätteplats.

I lördagens huvudlopp Prix des Ducs de Normandie som avgjorde på Caens bana saknade vi svensk representation men det fanns ändå ett stort intresse i att Elitloppsklare Etonnant gjorde sitt genrep inför Solvallas storlopp. Trots skor på hovarna dundrade han runt till seger på 1.11,6/2450 meter och gav ett mycket fint formbesked inför den sista helgen i maj.

Svenskseger på Caen

En svenskseger fick vi dock på Caen under lördagen då Christoffer Erikssons Ingo tog årets första seger. Ingo gick i andraspår hela vägen och över upploppet var han klart starkast och gick undan till en övertygande seger värd 17 100 euro.

På Caen blev det också en skrällseger för Önas Nougat. Hästen tränades av Björn Goop under vintermeetinget men nu både tränas och ägs hästen av Yannick Desmet. Segern betalade 13 500 euro och var hästens första viktoria på fransk mark. I samma lopp kom Björn Goops Mister Donald på en åttondeplats.

Även söndagen bjöd på en svenskseger då Jarmo Niskanen skickade Infinity Babel till Angers och Prix Vourasie. Det fyraåriga stoets karriär har hittills mest handlat om galopp, då hon diskvalificerats i 13 av 16 lopp inför söndagens start. Även i söndags blev det en kort galopp från start, men stoet ställde sig och gick sedan på tufft hela vägen fram till ledningen. Väl där drog hon på i jämnt tempo 20 meter före klungan och höll det avståndet hela vägen in i mål till sin första seger. Vinstchecken skrevs till 5 850 euro.

Niskanen håller fin form på stallet och tog ytterligare en pallplats under måndagen när Iris Daxel tävlade på Vichy. Det fyraåriga stoet startade från spår 15 bakom bilen och satt länge långt bak i fältet. Hon visade dock styrka till slut och kunde löpa in till en andraplats värd 5 250 euro. I samma lopp körde svenske Marie Norberg den Adrian Kolgjini-tränade hästen Istania de Viette och ekipaget kom in på en bra fjärdeplats.

Stor succé för Malmqvist

Vincennes tisdagstävlingar blev en stor succé för Tomas Malmqvist. Det började med att hans Estelle Nordique vann montéloppet Prix de Viry-Chatillon. Adrien Lamy i sadeln red henne i ledningen nästan hela vägen och hon kunde hålla undan på bra sätt över upploppet. Segertiden blev 1.10,9/2175 meter och vinsten betalade 25 650 euro.

Malmqvist avslutade sedan kvällen med ytterligare en seger när Iron Jet vann ett fyraåringslopp. Efter en förstakurva i tredjespår kördes han till spets av David Thomain och väl där släppte han ingen över bron. Segern var värd 17 550 euro.

Under tisdagen gjorde också den före detta elitloppsdeltagaren Looking Superb första starten efter många månader borta från tävlingsbanan. Han är nu i träning hos Anders Lindqvist och comebacken skedde på Mons i Belgien. Det blev en tredjeplats till slut och det ska bli spännande att följa om hästen kan komma tillbaka till eliten.

Det finns chans till nya svenskframgångar redan under onsdagseftermiddagen då Vincennes återigen anordnar tävlingar och Tomas Malmqvist startar en trio. M.T.Oscar startar i Prix du Perreux, Isla Jet jagar femte raka segern när hon startar i Prix de Fecamp och Crack Atout står på startvolten i Prix Jean Gabin.