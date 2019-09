Vinstsuccé i lördags – här är draget inför V86

Expressens travredaktion har hittat höstformen och så sent som i lördags fixade Fredrik Edholm sju rätt och drygt 2 000 kronor per andel till de som köpt in sig i chanssystemet.

Idag laddar redaktionen för nya framgångar när det vankas V86.

– Han kan mycket väl överraska i V86-finalen, tipsar experten Jonas Noreen inför onsdagens omgång.