Aikios stjärna tar segern i storloppet

En ljummen sommarkväll på Bodentravet. 2140 meter bilstart och en miljon kronor till vinnaren. Dessutom var det publik tillbaka på våra travbanor. Förutsättningarna för ett kanonlopp var fina.

Klockan tickade upp till 22.45 när startbilen fällde in vingen och släppte iväg hästarna i Norrbottens Stora Pris på Bodentravet. Very Kronos susade utan problem till spets och utvändigt om ledaren lade sig Björn Goop med Moni Viking.

Loppets första tusen meter gick på beskedliga 1.13,3, ett lågt tempo för klassen. Avslutningen blev däremot fartfylld och i slutsvängen gick det rysligt snabbt. In på upploppet såg det ut att bli en enkel seger för Very Kronos. Då flög Who's Who med Örjan Kihström fram och avgjorde med ett huvud.

”Jag kunde inte se honom förlora”

I studion efter loppet var det imponerade experter.

– Jag kunde inte se honom förlora. Hur kan Who's Who ta in de där längderna, säger Jennifer Tillman expert i V75 Direkt på TV 12.

– Very Kronos är ju oslagbar i ledningen, det där är häftigt alltså, fortsätter expertkollegan Micke Nybrink

Innan loppet intervjuades Pasi Aikio som tränar Who's Who.

– Han är fin och det räcker för mig. Det är flera andra som ser taggade ut., sa han då.

Efter loppet var det en känslosam tränare som mötte intervjumikrofonen

– När det gick så sakta första varvet trodde jag det var kört. Det bara bubblar nu. Det är hans första vinst som äldre i något av de större loppen så det känns extra kul och är skönt att han äntligen fick sätta dit den. Det är mycket känslor nu, han betyder väldigt mycket och det är klar man är stolt.

”Bottenlös besvikelse”

Very Kronos såg länge ut att gå segrande ur striden men fick nöja sig med andraplatsen. hästens kusk Erik Adielsson valde att hylla konkurrenten.

– Just nu känner jag en bottenlös besvikelse över placeringen. Jag tycker han var värd att vinna det här. Han gör det jättebra men han fick stryk av en häst som gjorde ett fantastiskt lopp. Det är bara att lyfta på hatten, Säger Adielsson i TV 12.

Who's Who har med dagens seger tjänat över tio miljoner kronor. Tvåa i loppet blev Erik Adielsson med Very Kronos och trea kom Björn Goop med Moni Viking.