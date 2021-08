Vinner miljonloppet efter rysarduellen

Det har varit stolpe ut för Very Kronos under 2021.

Hingsten var toppseedad till Elitloppet men lyckades inte ta sig till final från sitt åttondespår.

Det har heller inte blivit några segrar under året – fram tills nu.

För från sitt tredjespår i miljonloppet Sundsvall Open Trot lyckades Very Kronos plocka åt sig ledningen och grillades utvändigt av Mindyourvalue W.F. och Milligan's School.

Very Kronos grillade fältet och var klart först in på upploppet. Då susade favoriten Who's Who ut i tredjespår och satte rejäl press på Very Kronos, men sjuåringen sträckte på sig och satte nosen först.

– Äntligen, det känns rättvist, säger V75 Direkts expert Jennifer Tillman.

– Det var inte en dag för tidigt, fortsätter expertkollegan Micke Nybrink.

Svante Båth är tränare till Very Kronos.

– Jag är jätteglad, så klart. Det betyder mycket för oss, säger han.

Prischecken delas ut på en miljon kronor till kretsen runt hästen.

Tvåa blev Esprit Sisu med Daniel Wäjersten och trea Who's Who med Örjan Kihlström.