Låt oss ta det goda med det onda först. Efter allt tjafs och kallt krig som rått inom Åby Travsällskaps styrelse sedan förra sommaren har alla ledamöter bestämt sig för att låta förnuftet segra.

Samtliga kapitulerar. En ny styrelse ska väljas vid en extrainsatt stämma någon gång i juni.

Hoppas att valberedningen lyckas bättre den här gången och slipper rött kort!

Sedan tror jag inte att hela den nuvarande konstellationen ryker. Det går inte att lyfta in kreti och pleti direkt från gatan oavsett hur duktiga de är inom sitt gebit. Det måste finnas gedigen kunskap och känsla för travet. Plus en portion diplomati och samarbetsvilja.

Det viktiga för Åby är att man får en styrelse som kan bryta det dödläge som råder.

Kval till de båda kungliga pokalloppen i kväll. Jag är lika spänd varje gång som 4-åringarna möts i den första bataljen där huvudmålet till slut är Derbyhelgen på Jägersro.

Kul att intresset för Konung Gustaf V:s Pokal och Drottning Silvias Pokal ökar igen. Loppen hade en klar dipp när Premiechansen introducerades. Dubbla prispengar i Derbyt fick många tränare att skippa Åby för att gå all in på Jägersro första söndagen i september.

Det blev lite lex Nurmos när han framgångsrikt matchade sina hästar så.

Nu har det vänt uppåt igen för Åby trots att inventeringen av 4-åringarna ”bara” lockar med en miljon i förstapris.

– Känns som vi har tiden med oss, säger Åbys sportchef Jon W Pedersen.

66 hästar 2019 har ökat till 82 i år.

Tre hästar går vidare till final från varje kval. Fighten mellan Brambling, Bitcoind`Arc och Selected News triggar mig mest. Visst, alla tre kan gå vidare men här bjussar ingen den andre på ett bättre spår i finalen!

Eagle Eye Sherry har en straffspark mot tomt mål i sitt kval.

Paralympiatravet blir något extra i år.

Med hästar som Ecurie D, Délia de Pommereaux, Who´s Who, Gelati Cut, Very Kronos, Racing Mange och titelförsvarande Elian Web klara. Återstår tre platser.

Därför förstår jag inte Niclas Anderssons krönika i Travronden. Där han dissar Åbys race för att det alltid hamnar i skuggan av Elitloppet.

Åbys tid är nu - oavsett festen på Solvalla sista söndagen i maj. Det racet kan ingen bana matcha.

Hade en underbar dag vid defileringsvolten vid Åbys lunchtrav i måndags. 20 grader varmt. Idel glada tillrop och miner från kuskarna.

– Att du är här är ett klart vårtecken, hojtade Peter Untersteiner.

Tre vinnare blir extra intressanta att följa: Mirakel Håleryd (Tommy Karlstedt), Franz Jäger (Flemming Jensen) och Mellby Ironman (Robert Bergh).

Luktar V75 om dem snart.

Surrade en stund med Ulf Stenströmer som lät väldigt på tårna med Handsome Brad inför Halmstad i morgon.

– Senast var han sjuk. Nu känns han jättefin även om jag inte kört något banjobb med honom. Läget är smaskigt och vi försöker leda runt om. Missar vi Paralympiatravet är det inte hela världen. Det ser ut att bli ett monsterrace. I så fall siktar vi in oss på Copenhagen Cup veckan efter, sa Ulf.

Hajade till när Robert Bergh satte upp Johnny Takter på Suarez på Jägers på tisdag.

– Han var ledig och passar bra på den sortens häst, sa Robert.

Börjar se ljuset i tunneln. Fick min första injektion mot covid i onsdags.

Det finns framtidshopp både för Åby och mig!