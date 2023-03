Vi måste använda Camillas kompetens

Vintermeetinget stängt

Med Vincennes tävlingar i lördags stängde man också vintermeetinget. Hooker Berry (Prix d’Amerique) och Ampia Mede Sm (Prix de France, Prix de Paris, tvåa i Pd’A) får nämnas som de två största vinnarna. De svenska framgångarna har varit mindre och vi får ladda om inför nästa säsong.

Ljuset i mörkret

Men en svenskhäst som faktiskt hade ett bra meeting var Self Explosive. Nils och Lena Elfvings häst tränas av Christoffer Eriksson just nu och har tagit trippla segrar och ett andrapris i Frankrike varav två av segrarna och andraplatsen är på Vincennes. Så sent som i torsdags tog montéspecialisten en ny seger och har redan nu sprungit in över 75 000 euro under 2023.

Stökigt på hemmaplan

Här hemma i Sverige var det lite kalabalik på Jägersro i onsdags… Snäva körningar i full fart är tyvärr sådant som händer i vår sport och där är det tydligt vad som gäller och hur bestraffningen ser ut. Men att handgripligen ge sig på en konkurrent på stallbacken bara kostar tre tusen spänn känns billigt va? Där känns det som att vi kan fila lite på bedömningarna.

Spännande nyförvärv

Vårkänslor i kroppen när man kikar på nyförvärv till stallen runt om i Sverige. Hirondelle Sibey gör debut för Björn Goop på V75 efter att bland annat ha varit diskad måltvåa i Prix de Belgique i vintras. Joviality har över 17 miljoner på kontot och stall Courant och Sabine Kagebrandt siktar på flera av de svenska stoloppen för fyraåringar. Och Daniel Redén har fått in flera spännande jänkare med Periculum i spetsen, men även S.I.P. och Double Deciever är mångmiljonärer som väntar på att Svergiedebutera…

Ett tråkigt besked

Camilla Olsson och hennes häst Simon blev snabbt favoriter när outriderekipaget kom till Sverige. Efter Simons tragiska olycka skramlades det ihop pengar för att köpa in nya hästar. En duo som nu tränats upp och varit nära att vara redo för räddningsjobb på våra svenska travbanor… tyvärr är det nu i stället Camilla som skadat sig och får pausa sin satsning. Men är man från Svensk Travsport intresserade att ha en outrider tillgänglig måste man passa på använda Camillas kompetens på bästa sätt som går. Visst är det svårt att utbilda någon annan när Camilla inte kan rida själv, men någonstans måste man ju börja…