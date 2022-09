”Vi kommer runda många trots läget”

Vill du hellre läsa V75-snacket som e-tidning? Klicka på denna länk

V75-1

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Santos de Castella, J. Westholm 23%

– Hästen var grymt bra vid segern på Bergsåker. Han tränat tränat fint efter, har perfekt läge och är snabb ut. Vi hoppas att hästen ska sköta sig och göra en ny bra insats. Det blir inga ändringar, säger William Ekberg i stallet.

2 Lord Horse, P. Karlsson 1%

Bra läge men möter helt enkelt för bra motstånd. Inget för spelarna.

3 Under Armour, J. Lövgren 12%

– Hade svårt läge senast och svarade för ett väldigt bra lopp. Han har tränat fint efteråt och kommer med mycket bra form. Han är inte jättesnabb ut men öppnar medel och har bra styrka. Högt tempo vore en fördel, säger Bernardo Grass.

4 King of Everything, C. Svensson 3%

– Gick med öppet huvudlag senast men den här gången blir det helstängt. Jag vill helst ner på innerspår då det är tufft emot och jag vet inte hur det ska gå till om vi ska kunna vinna. Vi behöver nog mycket tur på vägen i sådana fall, säger Claes.

5 Born to Run, A. Gocciadoro 34%

– Är en fantastisk häst som alltid presterar på en hög nivå. I senaste starten vann han väldigt enkelt, men här möter han många bra konkurrenter. Jag är i alla fall säker på att min häst kommer göra en stark insats igen och jag får fundera lite på hur jag ska lägga upp det här loppet. Hästen kan öppna snabbt bakom bilen om man vill. Hästen har tränat jättebra efter senaste loppet, tävlar med öppet huvudlag, jänkarvagn och barfota fram, säger Alessandro.

6 Special Major, D. Pieters 1%

– Vi tycker att Special Major höll bra senast. Nu är det ännu tuffare emot men han ska kunna tjäna bra pengar ändå. Det blir jänkarvagn och blinkers den här gången vilket är ett plus, säger Mika Haapakangas.

7 Charliebrown Effe, C J Jepson 18%

– Han presterar bra varje gång och som vanligt känns han stark i träningen. Spåret blev inte optimalt men han är inte så snabb ut och det gäller att hitta slagläge. Charliebrown Effe går alltid rejält till slut och nu känner kusken hästen bättre. Inga ändringar, säger Manuele Casillo i stallet.

8 Albert Zonett, B. Goop 2%

– Han klarade inte av innerspår senast och felade. Det var synd för han hade nog behövt det loppet. Nu fick han ett svårt läge och han är nog inget för spelarna denna gång, säger Oskar Florhed i stallet.

9 Barry Wadd, T. Pettersson 1%

Klart positiv avslutning bakom Born to Run senast. Tänkbar platsskräll.

10 Marvelous, P. Lundberg 0%

Fortsatt fin form men måste smygas i detta gäng. Tar en ny slant?

11 L.L.Royal, R. Bergh 5%

– Känns bra och håller nog samma form som haft en längre tid. Men nu fick de värsta hoten bättre spår än honom och det blir svårt att runda alla. Kan han vara trea eller fyra är det bra, säger Oskar Florhed i stallet.

12 Don’t be Weak, C. Sjöström 0%

– Han såg riktigt fin ut vid segern senast och formmässigt har jag inget att klaga på. Men från det här läget skulle jag bli väldigt förvånad om han räcker till vinst. Inga ändringar, säger Björn Röcklinger.

TIDSRANKEN: 11,7: 1 Santos de Castella. 12,2: 7 Charliebrown Effe. 12,3: 3 Under Armour. 12,5: 5 Born to Run.

V75-2

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Babsans Bankir, P. Karlsson 8%

– Hästen var oväntat bra med tanke på spåret senast och allt har varit fint efteråt. Han är inte vrålsnabb ut och jag hade hellre haft spår två bakom bilen. Det känns som en jämn final och jag känner mig inte slagen. Vi har kört med hybridvagn och nu blir det amerikansk sulky för första gången, säger Niclas Westberg.

2 Fat Rabbit, Ö. Kihlström 32%

– Han svarade för en stark insats senast och var jätteduktig, det blev ett speciellt lopp. Han har inte haft snabbheten som sitt vapen, men kommer allt mer och utvecklas för varje start. Vi ska testa rycktussar på torsdag och fungerar det bra kommer det ge en extra växel för han är väldigt flegmatisk. Han går som han gjort med skor bak och barfota fram, säger Daniel Redén.

3 Global Crossover, M A Djuse 9%

Har visat jättebra form och är stabil på benen. Slåss nog om en plats bland de tre främsta igen.

4 Roll Control, J. Westholm 29%

– Han gjorde en bra insats i uttagningarna till Derbyt senast och håller sin fina form. Vi är nöjda med läget och hästen är ganska snabb ut. Inga ändringar, säger William Ekberg i stallet.

5 All In Face, S. Persson 1%

– Har haft en halsinfektion och hade nog behövt ett lopp i kroppen innan detta. Han är ingen snabbstartare heller. Vi är glad om han tjänar en peng, säger Jessica Hultman i stallet.

6 Father Simon, B. Goop 13%

– Ser kanonfin ut och håller toppform för dagen. Men jag tror att han får svårt att nå leningen och det kommer att behövas lite tur på vägen om han ska vinna en final. Inga ändringar, säger Jakob Smith i stallet.

7 Alberto Ray, K. Frick 1%

– Han har lika bra form som när han vann i Rättvik. Men läget är ju inte lika bra och vi måste ha flyt att hitta ned i banan. Det blir nog tufft att vinna. Jänkarvagn nu, säger Kajsa.

8 M.T.On Target, O J Andersson 1%

– Var inte alls bra i genrepet och sprang mest som att han var i kvicksand hela loppet. Vi har inte hittat något fel efteråt. Han var visserligen tvåa på V75 gången innan, men vi var besvikna då också och det finns helt klart frågetecken. Startar han är det klart vi hoppas han är bra och gör en god prestation, kapacitetsmässigt duger han i klassen, säger Oskar J.

9 Wings Level, M E Djuse 1%

Ingen seger i år men bra form. Kan vara en platsskräll.

10 Return of Mogens, E. Adielsson 3%

– Avslutade vasst efter sen lucka senast och hade nog varit segeraktuell om han fått chansen tidigare. Jag tycker han går framåt för varje lopp. Bakspår i en final brukar vara svårt men jag tycker min är så pass positiv att jag ändå ser honom som en fidus. Inga ändringar, säger Svante Båth.

11 Uncle Silvio, A. Eklundh 1%

– Han kan ju rusa iväg ibland och därför kan det vara nyttigt med ett bakspår här. Han är nog bäst på kort distans och tar han pengar är det bra, säger Jessica Hultman i stallet.

12 Center Bus, J. Kontio 0%

Fast i rygg på Uncle Silvio senast. Fel läge denna gång, knappast aktuell.

TIDSRANKEN: 12,5: 4 Roll Control. 12,9: 5 All In Face. 13,8: 3 Global Crossover. 14,1: 2 Fat Rabbit, 7 Alberto R.

V75-3

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Admiral As, E. Adielsson 4%

Inte pålitlig och knappast spets. Nja.

2 Missle Hill, C. Sjöström 6%

– Han är pigg och alert och tränar riktigt bra. Han fick ett bra läge och kanske kan smyga med här, då är han vass på speed. I det här loppet bör han inte behöva göra så mycket själv. Claes får smyga med och hoppas att det löser sig. Bike, norskt och inga ändringar, säger Daniel Redén.

3 Click Bait, P. Lennartsson 4%

– Är riktigt bra i ordning och det blir spännande på lördag. Spåret blev perfekt och kusken kan välja hur han vill köra. Kanske Hail Mary bara vinner men tror vår häst kommer vara superbra. Barfota, jänkarvagn och helstängt, säger Stefan Melander.

4 Hail Mary, Ö. Kihlström 59%

– Var jag nöjd med senast. Jobbet i måndags var bra, han känns smidig vilket är viktigast. Loppet senast bör ha fört fram honom och han börjar stabilisera sig. Öppet huvudlag. Vi har dragit norsken två gånger och då har han åkt dit, det har inte varit det svaret jag hoppats på. Inbillar mig att han vill se dem och ha koll, säger Daniel Redén.

5 Brother Bill, M A Djuse 9%

– Han öppnar bäst med spår mitt i banan och jag tycker det ser intressant ut, även om Hail Mary är bra så hoppas vi att han kan ge den en match, säger Andreas Lövdal i stallet.

6 Global Badman, D. Wäjersten 3%

– Han har gått jättebra på slutet och det blir barfota runt om som näst senast. Men Hail Mary blir nog för svår, en platschans kan det vara, säger Olle Wäjersten i stallet.

7 Önas Prince, P. Nordström 11%

Kapabel. Stor risk för strul härifrån?

8 Esprit Sisu, U. Ohlsson 1%

– Läget blev dåligt och precis som Global Badman är det platschans som bäst, säger Olle Wäjersten.

9 Zaccaria Bar, A. Gocciadoro 1%

– Kom inte till i loppet senast och gick i mål med sparat. Ffår han en bra position kan jag se honom ta en bra placering. Han tränar starkt så formen ska vara god. Barfota runt om, helstängt och förmodligen vanlig vagn, säger Alessandro.

10 Milligan’s School, B. Goop 1%

– Formen är fortsatt bra och det går aldrig att räkna bort honom om loppet körs i passande jämn fart. Inget ändras, säger Stefan Melander.

TIDSRANKEN: 11,4: 4 Hail Mary, 7 Önas Prince. 11,6: 5 Brother Bill, 9 Zaccaria Bar. 11,7: 2 Missle Hill.

V75-4

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Aurelia Express, E. Adielsson 15%

– Fick ett annat typ av upplägg senast och verkade trivas förträffligt med det. Det var ett väldigt fint intryck över mål och allt ser bra ut inför finalen. Läget känns spännande och hon kan nog vara långt framme igen om det löser sig, säger Andreas Lövdal i stallet.

2 Bonneville W.I., U. Ohlsson 17%

– Hon är ganska lugnt tagen ännu och lite orutinerad, men det är en talang vilket hon visade senast. Nu blir det jänkarvagn och det kan nu göra en del och den som får bästa loppet av henne och Aurelia Express är nog längst fram av våra tre, säger Andreas Lövdal i stallet.

3 Olivia Coger, S. Persson 6%

– Insatsen senast var femstjärnig och av jobben att döma har hon tagit det loppet bra. Planen är att köra med rycktussar för första gången nu och det har fungerat fint i ett jobb. Vi känner oss inte slagna på förhand, säger Fredrik Persson.

4 Queen Belina, J. Westholm 13%

– Hon har varit bra och vi hade förväntningar inför kvalet men hon var nog ännu lite bättre än vi trodde på förhand. Hon har varit fin efteråt och nu ska Queen Belina möta de allra bästa i kullen. Det blir intressant, inga ändringar planerade, säger William Ekberg i stallet.

5 Kayla Westwood, M A Djuse 21%

Gjorde grovjobbet i tredjespår senast. Tuff tjej som inte kan räknas bort.

6 Lawina, C. Sjöström 1%

– Hon gick jättebra senast med tanke på att hon hade varit ifrån innan och förhoppningsvis så går hon framåt lite med loppet. Vi ändrar inget och kommer vi till kan hon nog tjäna fina pengar. Ingen ändring, säger Claes.

7 O’Mara Zon, D. Wäjersten 13%

– Hon har verkligen höjt sig i de senaste starterna och allt har varit bra i uppladdningen. Det är en jämn final och kommer hon till ska hon inte vara helt borta. Inga ändringar, säger Olle Wäjersten i stallet.

8 Beat It, B. Goop 4%

– Hon gjorde det bra senast och är inte sämre än sina stallkamrater i loppet, men spår åtta gör att vi får ligga lite lägre vad det gäller vinstchansen med henne, säger Andreas Lövdal i stallet.

9 Joy Sisu, M. Forss 3%

– Jag var otroligt nöjd med henne senast, även om de andra segrarna var bra så säger det något när man vinner ett försök från spår tolv. Uppladningen har gått bra och med ett bra lopp kan allt hända. Inga ändringar, säger Petri Salmela.

10 Jewilla, M E Djuse 4%

– Jag var besviken på henne i försöket men tror hon kommer vara vassare nu. Det är en jättefin häst i grunden, får hon hjälp med tempot på vägen är hon inte helt borta. Kusken tror hon är vassare bakifrån. Barfota runt om, jänkarvagn och eventuellt helstängt huvudlag och urrýckare, säger Stefan Melander.

11 Carbonfiber, Ö. Kihlström 1%

Klart slagen av Queen Belina i uttagningen och får svårt att blanda sig i striden härifrån.

12 Nycora, C J Jepson 0%

Klart förbättrad i de två senaste loppen. Trea-fyra med maxklaff?

TIDSRANKEN: 13,0: 5 Kayla Westwood. 13,1: 8 Beat It, 12 Nycora. 13,2: 7 O’Mara Zon, 9 Joy Sisu.

V75-5

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Special Topmodel, D. Pieters 4%

– Har mycket bra form vilket hon visat i två starter i V75. Det blir barfota runt om nu vilket är en fördel och läget blev bästa tänkbara då hon kan öppna och lär få ett bra lopp. Hon bör räknas tidigt bakom Goops häst, säger Mika Haapakangas.

2 Viva la Vida Face, B. Goop 55%

– Har varit jättebra och inget tyder på sämre form. Jag köper att han blir favorit och tror på bra chans om han sköter sig. Han kan bli ivrig med spår långt in bakom bilen men verkar vara inne i en bra fas, säger Jakob Smith i stallet.

3 Eagle in Disguise, D. Wäjersten 15%

– Han blev struken inför en tilltänkt start men det var inget allvarligare. Häsren ska inte ha tappat form och läget blev bra. Med tanke på hur bra han varit på sistone kanske det är vår bästa segerchans på lördag, säger Olle Wäjersten i stallet.

4 Ferox Brick, U. Ohlsson 11%

– Hästen känns bara bra och det kommer att bli rycktussar för första gången på lördag då det fungerade bra i ett test i början av veckan. Klaffar det i loppet ska han kunna vara med och göra upp om det, säger Jasmine Ising.

5 Behind Lord, Ö. Kihlström 3%

– Jag tycker nästan att var ännu bättre senast än vid segern gången innan och formen ska sitta där. han är snabb ut bakom bilen och kan nog få en position i den främre träffen, helst på innerspår. Finaler är tufft men en platschans bör det vara. Balansen bestämmer jag först på lördagen, säger Stefan Arvidsson.

6 O.M.Dustin, V. Prevost 0%

Positiv efter en smörresa senast och var inte långt efter vinnaren. Får ett svårare lopp denna gång? Nja.

7 Turenne, T. Andersen 2%

– Var fin i en snabb avslutning senast och formen är lika bra som den varit på slutet. Nu när det är final så maxar vi med rycktussar och norskt huvudlag också. Jag tar hellre spår sju än ett bakspår och han ska tåla att göra lite jobb själv också. Helt borta är han inte, säger Troels Andersen.

8 Dynamic Twister, C J Jepson 0%

– Han håller jättebra form och är inne i en period där han blir allt bättre för varje start. Jag tror på en fin insats och helt borta är Dynamic Twister inte men han behöver mycket tur. Inga större ändringar är planerade, säger David Persson.

9 Final Whistle, M. Djuse 3%

Visade 1.20 sista 800 som trea senast och var inte långt efter vinnaren i mål. Gynnas om tempot blir högt och kan vara ett skrällbud.

10 Underbarosåfin, H. Svensson 6%

– Vi hoppas att han skulle komma med här och han har känts bra i träningen efter loppet på Bergsåker. Men det kanske har blivit lite långt mellan starterna och jag tror att vi får tufft att räcka till vinst. Inga ändringar, säger Henrik Svensson.

11 Holdfast Am, J. Untersteiner 1%

– Har gått bra en längre tid och var inte långt efter på Jägersro. Men har ett svårt läge och får i första hand jaga en peng, säger Johan.

12 Robthebank, M A Djuse 2%

Formbesked vid segern senast och debut med jänkarvagn denna gång.

TIDSRANKEN: 12,8: 2 Viva la Vida Face. 13,0: 3 Eagle in Disguise. 13,1: 1 Special Topmodel.

V75-6

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Bedazzled Sox, T. Jansson 43%

– Vi har haft på känn att distansen skulle passa bra och det var skönt att vi fick ett kvitto på det senast. Allt verkar bra med hästen och spår ett känns ju perfekt. Med tanke på vad Bedazzled Sox har visat hittills måste jag se optimistiskt på uppgiften, säger Roger Walmann.

2 Global Deputy, M A Djuse 2%

Mycket tuffare emot nu. Inte het.

3 Following, B. Goop 20%

– Han kom till oss i väldigt bra skick och känns otroligt fin. Här är det kanske svårt att tro att han kommer förbi favoriten från start och jag ser honom helst inte i dödens. Med tempo så hoppas han segerstrider. Barfota, jänkarvagn och helstängt huvudlag, säger Stefan Melander.

4 Ante La Roque, E. Adielsson 2%

– Överraskade på oss alla senast, jag trodde inte riktigt det över 2 600. Det var riktigt bra. Han utvecklas för varje start och varje träningspass han gör här hemma, han har verkligen tagit åt sig sandträningen. Rycktussar igen, säger Daniel Redén.

5 Bengan, U. Ohlsson 4%

– Det såg ut som att han vann senast, från alla vinklar och även på målfotot, men man är ju partisk. Han gjorde ett jäkla bra lopp och han känns väldigt, väldigt fin i träning. Barfota bak för första gången och även rycktussar för första gången. Det är spännande växlar, jag tror att han kommer att svara bra på det, säger Daniel Redén.

6 Greensboro Zet, C. Sjöström 7%

– Har inte fungerat i alla starter. Vi provade lite nytt med barfota bak och huvudstång senast och det föll väl ut. Han såg riktigt fin ut och gjorde ett jäkla bra lopp. Rycktussar för första gången nu, säger Daniel Redén.

7 Every Day Elegant, P. Lennartsson 1%

– Han gör det okej varje gång. Nu ska vi testa barfota och även med ett norskt huvudlag, vi har testat det senare i träningen utan större effekt men vi hinner prova en gång till innan lördag. Vi måste ändå ligga lågt från det här spåret, säger Roger Walmann.

8 Coquaholy, K. Eriksson 2%

– Jag var jättenöjd med insatsen senast men blir man tvåa så får man sämre spår och det försvårar. Han är väl inte helt borta, men det kommer att krävas en hel del tur på vägen härifrån, säger Roger Walmann.

9 Mister Jupiter, J. Kontio 5%

– Har gjort det mesta rätt. Men nu är det final och vi ställer inte några högre krav. Han är fortfarande valpig mentalt och det är nog först nästa år han blommar ut, tror Andreas Lövdal.

10 Monastery Boko, R. Bakker 2%

Fin avslutning senast. Bara skrällbud.

11 Xanthis Harvey, Ö. Kihlström 12%

– Han har mycket i sin kropp. Vi bytte skor i helgen till ett par som han hade på Gävle och i Rättvik. Han känns mycket bättre och tryggare på dom. Urryckare eller ryckhuva nu för första gången. Han har en tendens att bli pigg, därför tror jag att spår elva kan bli riktigt bra. säger Daniel Redén.

12 My Dreams, O J Andersson 1%

– Var duktig i försöket och har gjort bra lopp hela tiden. Det känns stort med ytterligare en klassisk final för oss. Han känns stark efter försöket och förhoppningen är att han gör sitt bästa lopp hittills, säger Oskar J.

TIDSRANKEN: 13,1: 4 Ante La Roque, 6 Greensboro Zet. 13,2: 1 Bedazzled Sox, 10 Monastery Boko.

V75-7

KOMMENTARER I SISTA STUND

1 Laredo Boko, R. Bergh 13%

– Han har ett bra läge och sitter på innerspår direkt, men jag tror inte att han kan försvara ledningen. Distansen ska gå bra men det känns inte som något hett vinstbud, säger Oskar Florhed i stallet.

2 Bottnas Idol, P. Sövik 2%

Höll bra senast och har lika bra form som vid segern på Axevalla. Outsider.

3 High on Pepper, J. Kontio 13%

– Har visat väldigt bra form i de senaste starterna. Var strålande tvåa senast i en 1.10-avslutning. Med samma form ska han kunna blanda sig i striden, säger Katja Melkko.

4 Mellby Indigo, B. Goop 10%

– Det blev som ett snabbjobb senast i Umeå och vi sparade bakhovarna på honom, men den här gången blir det barfota runt om. Han ska kunna springa någon sekund snabbare än senast och kan nog vara före Laredo Boko in i första sväng. Han kan duga en bit även om formen inte är hundra ännu, säger Oskar Florhed i stallet.

5 Herman Hazelaar, T. Pettersson 2%

Bra form men ute över ovan distans och inte det bästa spåret. Får slå ur underläge denna gång.

3 160 m:

6 Versace Face, Ö. Kihlström 10%

– Har fått dålig utdelning på sin fina form. Han är stark som en björn och nu känns det som perfekta förutsättningar att göra ett bra lopp. Rycktussarna har vi inte använt ännu, det blir en spännande krydda då han får fritt och inte har strulat till med en galopp eller liknande, säger Daniel Redén.

7 Starbec’s A.to Z., A. Svanstedt 2%

– Han har jättebra form och distansen fixade han ju senast. Tuffare emot nu men jag tror ändå han kan ordna en fin slant, säger Anders.

8 Persos Otello, C. Sjöström 1%

Tufft att räcka till seger.

9 Hefner Am, U. Ohlsson 2%

– Kändes pigg och glad i ett montéjobb nyligen. Men det är ett tufft lopp och är han bland de fem främsta är det bra, säger Jasmine Ising.

10 G.R.J.’s Wolverine, J S Eriksson 1%

Prima form. Platschans som bäst nu.

11 King Cole, D. Wäjersten 20%

– King Cole kan få en bra start från springspåret och han bör nog räknas tidigt den här gången också, säger Olle Wäjersten i stallet.

12 Hurricane Woodland, E. Adielsson 1%

Jagar pengar i första hand.

3 180 m:

13 Amalencius B.B., M A Djuse 15%

– Har agerat märkligt i de två senaste starterna men kan han vara så och jag tror inte att man ska ta så hårt på det. Han gick ju väldigt bra över distans i Harper Hanovers och jag tror att han kommer att göra ett bra lopp. Bör absolut räknas, säger Andreas Lövdal i stallet.

14 Golden Guard, M E Djuse 2%

– Hästen gick bra i lördags och har form. Han har varit trea förut i ett lopp över samma distans men vi behöver köra lite på chans. Helt borta ska han inte vara, tycker Claes.

3 200 m:

15 Oracle Tile, K. Malmin 8%

– Hästen var ju grymt bra på Åby senast och verkar fortsatt fin. Trots läget tror jag att vi kommer att runda många, säger Kristian Malmin.

TIDSRANKEN: 13,6: 15 Oracle Tile. 14,1: 11 King Cole. 14,3: 13 Amalencius BB. 14,5: 6 Versace Face, 10 GRJ’s.