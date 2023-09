Ber om ursäkt efter spelarnas stora ilska

ATG har under de senaste åren drabbats av en rad haverier när veckans stora spel V75 ska avgöras.

I lördags var det dags igen.

Problemen för spelarna började 20 minuter innan det första loppet skulle avgöras på V75 på Färjestadstravet.

Det gick inte att lämna in spel.

Nu berättar Petter Johansson, hästspelschef på ATG vad som hände.

– Vi fick problem med inloggning och spelläggning och det blev nästintill stopp under en period. Runt 17.30 fungerade systemen igen, men de var fortsatt påverkade av driftstörningen under kvällen, vilket gjorde att vissa kunde ha problem att logga in och det var i perioder trögt på sajten, säger Petter Johansson.

Vad tycker du om det som hände?

– Jag vill börja med att be om ursäkt till de kunder som inte kunde lämna in spel under lördagen. Vi förstår att de är arga och besvikna.

Är det här ett fel ni råkat ut för tidigare?

– Nu är inte hela analysen och efterarbetet klart, men av det vi vet just nu så är grundorsaken till att vi fick problem inget vi råkat ut för tidigare.

För många trav- och spelälskare är V75-omgången veckans höjdare. Hur ska spelarna tänka när de lämnar in sina system när de riskerar att kunna lämna in?

– Som spelare ska man så klart kunna lämna in fram till spelstopp. Vi hade inte någon exceptionellt hög last under lördagen, vi har till exempel genomfört multijackpots, senast 26 augusti, där lasten var betydligt högre. Tyvärr är det så med tekniska problem som uppstår och påverkar kund att de är oförutsedda.

”Ber om ursäkt från hela vårt hjärta”

Ska spelarna börja lämna in sina system redan på torsdag eller under fredagen?

– Jag förstår frågan med anledning av gårdagen, men nej, det ska självklart gå att lämna in fram till utsatt spelstopp.

Kan du uppskatta vad det handlar om för siffror som ATG förlorade på avbrottet?

– Vi har många olika spel och behöver göra en ordentlig sammanställning och analys innan vi nämner en siffra. Det ekonomiska är viktigt, men förtroendet från våra kunder är än viktigare och det är något vi måste jobba hårt för att få tillbaka.

Vad vill du säga till ATG:s kunder som inte kunde lämna in V75, spela vinnare eller V5 under lördagen?

– Vi ber om ursäkt från hela vårt hjärta även om jag förstår att det är en klen tröst för de kunder som inte kunde lämna in sina spel.

Det händer då och då att ATG:s sajt drabbas av problem på lördagar, som i mars i år. Hur tänker ni inför framtiden, finns det risk att det blir insättningskaos igen?

– Vi har under en lång period förstärkt våra system och gjort driften säkrare. Vi lär oss av de problem som vi haft historiskt, men tyvärr när man som vi är ett IT-tungt företag kommer det uppstå nya problem i framtiden.

Går det alltså inte att undvika haverier?

– Det vi jobbar med är att vara snabba och bli ännu snabbare med att lösa de problem som uppstår så att de ska få så lite kundpåverkan som möjligt, säger Petter Johansson.