Fick aldrig chansen

Umåker stod som värd för helgens ordinarie V75-omgång och både sporten och spelet var lockande med en stor jackpot på menyn. Tyvärr för oss som spelade på att Kate River (V75-6) skulle leda runt om så fick vi aldrig chansen. Visst går det fort i trav, men att domarna ska missa en så tydlig omstart. Vi alla hatar omstarter, men hellre en gång för mycket än en gång för lite när det står 63 miljoner kronor på spel känner jag…

H.K.H.Prins Daniels lopp

Är ju faktiskt en gulddivisionsfinal där fem av tio hästar kommer med på STL-poäng. Givet att vissa hästar som kvalat in väljer att stå över, men att Hard Times (plats 22 i totala poängställningen) och Mister Hercules (plats 27) kommer med i loppet gör att man funderar. 400.000 till vinnaren är inget att skratta åt och givet att loppet hamnar i skuggan av elitloppshelgen, men något bättre intresse måste man ändå ha hoppats på? Dock pigga wildcards utdelade till Mister F.Daag som nog vill få testa på Elitloppet igen, Usain Töll som kampats mot de allra bästa nere på kontinenten och Imhatra Am som imponerade senast och gjort sig ett namn nere på Vincennes i vinter. Och att Kia Ora fick en inbjudan var ju klockrent – hemmahäst, helt ny på scenen i denna klass och hade aldrig varit aktuell för loppet utan wildcard. För vad är meningen med att kunna bjuda in hästar om man kastar inbjudningskort till de som ändå hade kommit med i loppet?

Snacket man älskar

I söndags var det travfest i Danmark och på Charlottenlund. Strålande väder och en strålande vinnare i Copenhagen Cup. Önas Prince fortsätter att gå från klarhet till klarhet och det är lite extra häftigt att Per Nordström varit så tydlig med både slutmål och delmål hela vägen. Det blir en helt annan nerv och man kommer också närmare hästen när allt inte döljs i skuggor och dimridåer. Ända sedan fjolårets elitlopp gick i mål har det varit tydligt. Önas Prince ska ha revansch. Och ännu är det inget som gått minsta fel i Per Nordströms plan…

Ett tråkigt avbräck

Svårt att undvika maxat elitloppsfokus i dessa tider. Horsy Dream fick tyvärr kasta in handduken till Elitloppet efter att ha startar i Prix des Ducs de Normandie i lördags på Caens travbana. Årets Prix d’Amerique-favorit galopperade och är helt enkelt inte i fas för ett elitlopp. Ett jättetråkigt avbräck, som dock mjuknar lite när vi ändå har andra fina fransmän klara för storloppet. Bland annat Prix des Ducs de Normandie-vinnande Hohneck och trean Etonnant… Hohneck som för övrigt rekades här i spalten till 4,85 på plats förra veckan. Nere i 2,80 nu, så hoppas ni hängde på...

Sista platserna

Hail Mary och Brother Bill sprang till sig Elitloppsbiljetter förra onsdagen. Och nu med en ”extra”-plats efter Horsy Dreams nej tack så borde även Ultion Face ligga bra till. Som vanligt kommer det dock bli tufft och en väldans debatt om just de sista platserna. Men en häst har kanske hela elitloppets utgång vid sina hovar. Så Daniel, Francesco, snälla…