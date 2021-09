”Vet att alla får ut något av materialet”

David Neves är en mångårig spel- och travprofil som bland annat jobbat som redaktör för Kanal 75:s travsändningar.

Sedan ett år tillbaka har han också levererat exklusiva V75-tips för Expressens Premiumläsare.

Nu är Neves tillbaka igen med ett nytt format – ”V75-rummet”, som publiceras varje lördag.

– Jag känner mig peppad efter en lång semester och då är sugen alltid lite extra stort. Framförallt så är detta ett format som passar mig bättre än det jag gjorde tidigare vilket jag hoppas ska kunna bli spetsigare, säger Neves.

Varför får man inte missa det här nya momentet?

– Tidigare ritade jag upp V75-kartan från början till slut, något som finns överallt. Nu får jag kommer in sent med det senaste och hetaste. Att en sen ändring inte kräver rankingförändringar utan går att stoppa in i materialet är en stor fördel. Vi kommer vara väldigt aktuella och jag vet att alla V75-spelare, hur seriösa man än är kommer få något ut av materialet.

Med andra ord: missa inte V75-rummet om du vill ha allt klart för dig innan spelstopp.

– Varje vecka ska jag ha med information eller vinkel som inte finns på något annat ställe. Jag är helt säker på att vi kommer addera något till ditt travspel aktuell omgång.