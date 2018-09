Veijo Heiskanen visar upp en hysterisk form

Veijo Heiskanen var den store arkitekten till att V86 gav 1,8 miljoner kronor i onsdags då han skrällde två gånger om på Solvalla. På Åby i går visade han att stallformen sitter där. Tre segrar. Min Fina, Kindy Cane och Rawindski.

En trippel som också visade att kusken Heiskanen har självförtroendet på topp.

De två förstnämnda bestämde han tempot med i ledningen. Med Rawindski som stod med 40 meters tillägg på värste konkurrenten sparade han på krutet till rätt moment och visslade förbi alla över upploppet.

Jag har alltid gillat Veijo som haft sina up and downs under karriären men nu känns det som att det bär åt rätt håll igen!

En på förhand småtrixig V5:a gav till slut drygt 18 000 kronor. Amphibian Madness och Tommy Karlstedt var den största stötestenen. Smulade sönder de flesta systemen när man vann på finfina 1.12,1/1640a. Det ryktas om att Karlstedt är på väg in i Åbyräjongen. Alltid bra med hungriga killar som är beredda att ta för sig.

Carl Johan Jepson och Mikael J Andersson spelade förstafiolen i tre fall. När Jepson vann med Rafale d´Inverne och Global Viscount var Andersson tvåa bakom Tothemoonandback och Fenix Marcesi (kul för Åbyamatören Cecilia André). När Micke vann med Lars Erik Feldts Yippie Chic var Calle tvåa med Missing The Blues.

Yippie Chic är en hedersmärr som gör sitt i vardagstravet.

Staro Kipling har tre raka och det luktar V75 inom kort för Lars I Nilssons 5-åring.

Snyggt av Frölunda att hylla Tomi Kallio inför matchen mot Mora i morgon. Men nog är det där med att man måste ha spelat tio säsonger i indianskruden ett förlegat tänk? Inte många tillbringar så lång tid i klubbarna i dag. Blir Joel Lundqvists namn det sista som hissas i reservatet?

Ändra reglerna och upp med Kallios tröja i Scandinaviums tak! Liksom Gert Blomés!

Åby har bildat ett företag vid namn Åby mat och möten som ska driva restaurangverksamheten när Rasta har gjort sitt vid årsskiftet. Bolaget ska serva både mässhallen, hotellet och travet. Låter spännande!

ATG presenterade sin nyhet Spelstolpen (där bolaget ska härbärgera andra spel än travet från den 1 januari 2019) för sina ATG-ombud i restaurang Pegasus i går. Konstaterar att travintresset inte var överdrivet stort hos dem som tar emot våra lir. De flesta drog sedan de fått mat!

SM är nästa stora begivenhet på Åby. Hittills har Readly Express och Cyber Lane sagt att de satsar på det racet. Det räcker en bra bit!

Det blir en annorlunda V75-omgång då. ATG har gett klartecken till att SM för amatörer, lärlingar och i monté får plats på kupongen. Det är inte bara Goop, Kihlström, Adielsson, Untersteiner, Bergh, Ohlsson och Kontio att räkna på den dagen!

Glad geting

Amphibian Madness rekordsänkte till 1.12,1/1640a. Sänkte merparten av V5-bongarna direkt.

Sur geting

Mystery Tile var V5-omgångens största favorit. Serverades ett bra lopp men var stinglös till slut.