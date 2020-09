Veckans första tips i jakten på 37 miljoner

V75-1

Robert Bergh-tränade 1 Mellby Granat är mycket bättre än resultatraden visar och med tanke på läget är han ett tidigt bud denna gång. 8 Swagger och 12 Västerbo Pokerface är två heta motbud trots att bägge fick mycket sämre utgångslägen.

V75-2

Timo Nurmos duo 1 One Kind of Art och 8 Prime Lini har båda visat form och styrka och kommer att bli betrodda med all rätt. 2 Shut Up And Dance var tapper från dödens senast på V75. 10 Leave Your Sox On har radat segrar i enklare sällskap.

V75-3

5 Tangen Haap gav ett bländande intryck vid segern senast och Björn Karlsson har siktat på den här uppgiften efter det. Läget är vettigt och jag tycker att han ska ha väldigt bra chans. Spik? 4 Mel Odin var fyra i SM senast och är helt klart värst emot.

V75-4

Det brukar kunna skrälla i stoloppen, i synnerhet i Skellefteå genom åren. 7 Elsa Mearas har varit med i tuffare V75-lopp och ska passas den här gången. 12 Abrystir har gått framåt med det förra loppet i kroppen. Dessa två ska med, men gardera!

V75-5

6 Seismic Wave fick nöja sig med en sjätteplats i Jubileumspokalen senast men det var inget att skämmas över i det topploppet. Här ska han ha goda möjligheter att påbörja en ny segerrad. 11 My Dream Art kan vara ett platsbud trots spåret.

V75-6

13 Very Kronos har vi lärt oss att han är en ”vinna eller försvinna”-typ. Den långa distansen och läget borde öka chanserna till att han går felfritt och då borde han runda dessa. 1 Enriko Ha på startvolten ser jag som det främsta hotet på papperet.

V75-7

Bästa hästen är 11 Cab Lane. Men det finns kanske bättre spikförslag i omgången med tanke på läget. 6 Cargo Door och 7 In Love Boko är långt framme om de kommer till från sina spår långt ute på vingen. 1 Rossi Palema kan vara värd att se upp med.