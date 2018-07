Västerbo kan gasa på rejält i början – kan gå hela vägen

ANALYSER, RANKING OCH TIPS

Startlistorna, kusk- och tränarsnack och vår unika statistik – klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

V75 – del 1

V75 – del 2

Bästa spikarna

V75-4: 12 B.W.Sture

Besegrade bland annat Fender då han vann på V75 i Östersund i början av juni med Örjan Kihlström. Jan-Olov Persson har säkert sneglat mot det här loppet och trots tillägget ger vi honom goda chanser att vinna.

V75-6: 6 Västerbo Grosbois

Hästen hade varit ifrån en dryg månad inför förra loppet och ska ha gått framåt till detta. Och med tanke på spårlottningen känns han som ett glödhett segerbud.

Spetsdragen

V75-3: 1 Queer Fish

Det är ingen spetsgaranti från innerspåret, men lita på att Kaj Widell kommer att göra vad som går för att nå ledningen bakom Queer Fish. Och lyckas man är mycket vunnet.

V75-5: 3 Harvey

Fick inte chansen senast men såg fin ut. Formen är bra och vi tror på ett mer offensivt upplägg den här veckan. Harvey kan sitta i spets efter ett halvvarv och då är han hästen att slå.

V75-6: 6 Västerbo Grosbois

Han kan öppna oerhört snabbt och vann från spets senast. Vi räknar med att Rauno Pöllänen gasar till täten och stannar där länge.

Skrällbuden

V75-2: 5 Corona Brick

Visade härlig form senast. Ställer inte det snäva femtespåret till det för henne kan hon mycket väl vara vinnaren i ett öppet stolopp.

V75-4: 7 Klack Vilja

Klack Vilja slutade tvåa i Sto-SM senast bakom Mofaksan och står vettigt inne i loppet. Med en bra resa kan hon absolut skrälla på lördag.

V75-5: 9 Garmin B.J.

Har ett passande läge då han ska gå i andraspår så länge som möjligt. Med rätt tempo och ryggar kan Erik Lindegren överraska många V75-spelare i Klass II-försöket.

Tänk på att...

V75-4: 11 Granetta

Stoet kommer från en V75-seger och får säkert en hel del streck på sig. Men hon står tuffare till den här gången och måste ha maxklaff om det ska bli andra raka segern.

V75-6: 11 Now Or Never Flair

Har fått ett lopp i kroppen i ny regi och är riktigt bra i grunden. Med bra ryggar blir vi inte förvånade om han sänker hela gänget till slut.