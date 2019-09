Vasse experten är laddad för festen på hemmaplan

En stor scenförändring för spelarna skedde under onsdagen då omgångens megafavorit ströks i det ena försöket till Europaderbyt.

Tråkigt rent sportsligt, men spelmässigt öppnar det upp omgången något.

- Många kommer säkert att gardera upp V75-2 sedan Campo Bahia blivit struken, men jag tror att lösningen kan vara 4 Forfantone Am. Han är spetsfavorit om kusken laddar. Och väl i ledningen, i ett litet fält i ett uttagningslopp där vinna inte är allt, så ser det ljust ut.

Skrällen har perfekt spår

Om man siktar mot de stora pengarna på lördag, vilken häst ska man inte missa?

- Söker man en riktig ”smäll” ska man passa 2 Running Like Hell i V75-5. Perfekt spår och nu klart plus med skoryck. Klart att kusken inte vinner ”ihjäl sig” inom V75 men jag gillar hästen som kan spurta klart bra. Med flyt under vägen kan många spelare chockas.

