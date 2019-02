Queen of Sand (V86-1) har så här långt i karriären vunnit 5 av 19 lopp. Tre av segrarna har kommit sedan hon i höstas återkom på tävlingsbanan efter några månaders uppehåll.

- Hennes vinter har verkligen varit fantastisk, säger Camilla Jonasson som räknade in sin hittills största seger när Queen of Sand i november vann Diamantstoets final på Solvalla och på ett bräde sprang in en kvarts miljon kronor.

- Jag har inte varit i närheten av något sådant över huvud taget tidigare.

Tränar bland sanddynerna

Den Halmstadlicensierade proffstränaren har sin gård i Slöinge strax söder om Falkenberg, ett stenkast från havet och Långasand strand. Där tränar hon hästarna när årstid och badgäster tillåtet.

- Från mars till maj är det helt optimalt att träna på stranden. Det är verkligen helt underbart både för hästarna och en själv. Men under badsäsong är det inte lätt att träna på stranden så jag byggde min egen sandbana med natursand för två och ett halvt år sedan. Den har gett ett otroligt fint komplement till min rörelse.

Queen of Sand är ett bra exempel på vilken effekt sandbanan kan ha. Efter att ha inlett tävlingskarriären skakigt genomgick hon en förvandling i sanden.

- Hon fick gå galoppträning på sandbanan i tre månader och när hon sedan startade var det bara ”ojsan!”, säger Camilla Jonasson.

”Hon var heroisk”

Sandens drottning, den fyrbenta, gick senast i mål som fyra från ledningen i ett stolopp i V75 på Solvalla. Inte så märkvärdigt kan tyckas, men banunderlaget var svårbemästrad den dagen och i lopp efter lopp hade täthästarna tomt i tanken in på upploppet.

- Jag tycker att hon var heroisk, hur bra som helst. Hon tog loppet så himla rätt också. I vanliga fall hade jag kanske låtit henne vila i ett par veckor till men hon känns så himla bra. Hon är helt sagolik i jobben och som jag känner henne nu har hon gått framåt ytterligare.

I onsdagens lopp startar Queen of Sand med spår fem bakom startbilens vingar och för första gången ska hon ut över sprinterdistans.

- Det ska bli roligt att testa henne över 1 640 meter. Hon kommer få en urblåsare och det tror jag är väldigt bra i hennes ”utbildning”. Spår fem är bra och de innanför är inte så snabba. Planen måste vara att komma till ledningen och sedan hålla holländskan (Gina Schermer) utvändigt hela vägen.

Queen of Sand ska tävla med samma utrustning som tidigare – vanlig vagn, helstängt huvudlag och aluminiumskor – och Camilla Jonasson tror på sin häst.

- Hon kommer ut med en god chans, det gör hon.

Av Ola Johansson/Kanal 75