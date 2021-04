Varningen till spelarna: ”Ni ska komma ihåg att...”

Från högkapabelt nervvrak som galopperade så fort det stod stora pengar på spel till orubblig segermaskin.

Det var på hösten som sexåring som Very Kronos fick alla bitar att falla på plats och äntligen kunde löpa upp till vad han alltid lovat.

Resultatet blev en segerkavalkad på V75 inkluderat Svenskt Mästerskap som slutade i guldfinalen på Solvalla på annandagen.

Knappt fyra månader senare är det dags för comeback och tonerna gick i dur efter det finslipande träningsjobbet på Solvalla förra veckan då Very Kronos travade 1.13,5/2 100 meter och enligt Svante Båths hemsida hade 79 i puls efteråt.

– Han kändes så bra som jag kunde hoppas, sedan är han lite ofokuserad emellanåt, men det är inget nytt, kommenterade körande Erik Adielsson efteråt och tränaren själv verkar lika tillfreds.

– Jag var också väldigt nöjd. Han gjorde det på ett väldigt bra sätt och kom ur jobbet på ett väldigt bra sätt också med låg fin puls efteråt. Lördagens jobb var lika bra det också, då kände vi oss trygga att anmäla, berättar Svante Båth inför återkomsten i Assar Engbloms lopp (V75-7), tillika den andra deltävlingen till Paralympiatravet.

”Behöver inte jaga finalplatsen”

I fjol segrade Very Kronos i sin första start efter vinterträning, men det var från framspår i silverdivisionen. I den uppföljande finalen under elitloppshelgen återföll han i gamla galoppsynder.

Inför lördagens comeback har hästen emellertid travat felfritt sju gånger i rad, något han inte varit i närheten av tidigare i karriären.

Är han lugnet själv nu, Very Kronos?

– Det är han inte. Absolut inte. Men det är inte den där hysterin som många andra tror heller. Han varvar väldigt mycket, men hemma är han oftast väldigt lugn.

Ni möter bland andra 2 Who’s Who och 4 Disco Volante på lördag, vad har du för krav på Very?

– Who’s Who såg ju grymt läcker ut måste jag säga senast. Och även om Disco har levererat så måste jag ge ett litet extra plus Who’s Who, därtill har han ett väldigt bra läge. Jag tror att Very gör ett väldigt bra lopp. Det är klart att vi kör för att vinna, men spelarna ska ändå komma ihåg att vi är ju redan klara för Paralympiatravets final, oavsett vad vi blir. Så vi behöver inte jaga finalplatsen med en seger, påminner Svante Båth.

Just det är unikt för Very Kronos i detta fält. För övriga krävs vinst för att vara garanterade en plats i finalen på Åby 8 maj, men Very Kronos fick sin inbjudan redan i vintras, under förutsättning att han deltar i någon av delfinalerna.

Det är givetvis en faktor att ta hänsyn till då man analyserar V75-7.