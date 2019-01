Varningen: ”Jättenöjd med honom i träningen”

Jägersrotränarens hästar går som tåget. Förra året vann de mer än var fjärde start och sprang in över tio miljoner kronor. Och det har inte slagits av på takten bara för att det har blivit ett nytt år. Stallet har redan räknat in sju fullträffar under 2019 och Hennesy Boko (V86-1) är en av hästarna som bidragit till segerskörden. Den tidigare så osäkre femåringen kastrerades under fjolåret och sedan han kom tillbaka till tävlingsbanan har han gått från klarhet till klarhet.

– Det finns bara gott att säga om honom. Han har varit väldigt framgångsrik efter att han blev valack och helt enkelt gått jättebra, säger Conrad Lugauer.

Hennesy Boko galopperade i fem av nio starter som hingst. Efter kastrering har han bara galopperat i ett av fem lopp. Övriga har han vunnit. Just nu ståtar han med tre raka ettor i resultatraden.

– Han är betydligt stabilare nu, bekräftar Lugauer.

Går från alla positioner

Veckans V86-omgång delas mellan Åby och Solvalla och det är på den förstnämnda tävlingsovalen som Hennesy Boko ska springa.

– Han kan öppna snabbt och spår sex bakom startbilen passar rätt så bra. Jag är jättenöjd med honom i träningen, han känns fräsch och fin, och eftersom han är så allround och går från alla positioner behöver jag inte bry mig så mycket. Jag kör på hästens villkor och det är oftast bästa taktiken.

Det är jackpot på V86 och enligt prognosen kommer åttarättspotten uppgå till tolv miljoner kronor. Kanske är det Hennesy Boko som lägger grunden för drömvinsten?

– Formen talar i alla fall för honom och jag är som sagt jättenöjd med honom i träningen.

Av Ola Johansson/Kanal 75