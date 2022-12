Varnar för stallskrik till låg V86-procent

V86 avgörs i norske Bjerke och på Solvalla.

Fina pengar väntar inför julen.

Fredrik Edholm, spelexpert på Expressen tror mycket på nummer 11 Ble du Gers i V86-5.

– Jag tycker det är omgångens spik. Han möter inga svenska kanoner den här gången. Spåret gör inte så mycket i hans fall då han är van att göra lite grovjobb. Att Frode Hamre inte haussar upp honom för mycket ser jag enbart positivt.

Finns det några skrällvarningar?

– Jag har plockat ut tre hästar på Solvalla som är lågt streckade på den tidiga strecklistan. 4 Global Creation (V86-2) fullföljde bra senast och inte såg ut at vara helt tom över mål. Nu är det bättre förutsättningar för henne och jänkarvagnen åker på.

– Jag kommer även att plocka med 15 Newlight Coger (V86-6) trots att denne inte vunnit ett enda lopp i år.

Varför?

– Hästen har bra form och över lång distans är inte läget lika problematiskt. Loppet håller låg klass och jag kan se honom överraska.

Tror på stallskrik

Edholm tror även att det blir stallskrik på 1 Xanthis Hilton (V86-8).

– Stefan Melander lät uppåt på i sin krönika. Hästen är streckad på under fem procent i nuläget och ska med vid gardering.

Det är kallare ute nu – hur ska spelarna tänka inför den här jackpotomgången?

– Vi är inne i en årstid där det inte är lika många spetsvinnare som under sommaren. Hårda öppningar brukar straffa sig hårdare den här årstiden. Oavsett lägen, så ska man alltid plocka med hästar som visat bra form. Kolla även hästar som idel tävlat barfota (gäller på Solvalla). Att de måste gå med skor nu kan vara hämmande för prestationen.

Vem blir omgångens nyckelkusk?

– Frode Hamre är nyckelkusk på Bjerke. Förutom Ble du Gers har han favoriter som 5 Broadway Don (V86-1) samt Oz (V86-7). Båda dessa blir hårt streckade och kan man fälla åtminstone en av dem så kan utdelningen få sig en knuff uppåt.

Vem sitter på nyckeln till pengar på Solvalla?

– Jag räknar med att Magnus A Djuse vinner minst ett lopp. Han har bra uppsittningar i form av 2 Losch Boko (V86-2), Edionora (V86-4), Wings Level (V86-6) och 11 Say No More Zaz (V86-8).

