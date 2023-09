Varnar för skrällen: ”Hon är vassare nu”

Fredrik Wallin har kunnat räkna in en hel del segrar den senaste tiden och inget tyder på vikande stallform.

Under SM-tävlingarna på Åby under lördagen är det två lopp som han har siktat in sig på. Han har tre hästar till start i Monté-SM och två i Sto-SM.

Om vi börjar med Montéloppet så har han en trio som samtliga räknas som outsiders bakom mer betrodda Ubiquarian Face och Linus Boy.

– Orlando är jag nöjd med för dagen. Hon är stark och pålitlig av sig. Jag var nöjd med insatsen senast och hon ser ut att vara i fin form. Hon var fin då hon provade monté i Sverige i våras och presterade fint den gången. Hon provades även i Frankrike och blandade insatserna. Först var hon bra och sedan dålig. Hon kan spurta bra och det blir barfota runt om.

– Criterion är lite svår och kanske framför allt den första biten. Han har varit fin på slutet och verkar vara i bra form. Han har provat Monté en gång i Frankrike och gjorde det bra då. Han är i behov av bilstart och det blev inga fler montéstarter i Frankrike på grund av detta. Vi har siktat på det här loppet och fungerar han så blir det nog bra men han kan som sagt vara lite svår. Jag har svårt att ranka honom och Orlando inbördes, de är nog rätt så likvärdiga.

– Ies Elisabet är beroende av att få rätt smygresa och kan avsluta bra då. Hon gör nästan alltid sitt bästa och det är en bra egenskap. Jag tror nog lite mindre på henne av mina tre. Barfota runt om blir det på henne.

Några lopp senaste är det Iceland Falls och Sayonara som ska slåss om segerchecken på en halv miljon kronor i Sto-SM.

– Iceland Falls var inte som bäst senast men det var enligt planerna då hon behövde det loppet och hon var inte vässad på något sätt. Hon bör vara lite vassare nu och spåret är jag nöjd med. Kusken får lägga upp det taktiska då hon är snabb ut. En fin resa bör det kunna bli och hon tävlar barfota runt om.

– Sayonara står illa till. Hon får alltid svåra utgångslägen, så det är inget nytt. Hon får smyga med och sedan avsluta bra. Det kan lätt bli långt fram då hon lär hamna en bit bak och det är fördel Iceland Falls bland mina två. Också hon kommer att tävla barfota runt om, avslutar Wallin.

En sak är saker. Grejar man en seger i något av loppen så blir det åtminstone inte kaffepengar på V75…

ANNONS: PARNEBORGS PÄRLA

ANNONS: PODDSYSTEMET