1. Den imponerande spurten

Norrbottens Stora Pris med en miljon i förstapris gick till Pasi Aikios Who´s Who. Trots att han hade en bit fram till ledande Very Kronos och att tempot var lågt under inledningsvarvet hann han fram till seger.

Det borde egentligen vara omöjligt att vinna men förutom enorm fysisk styrka finns det speedresurser i den sjuårige hingsten.

Det var bäddat för Very Kronos inför slutrundan, men det gick snabbt på sista långsidan när han och Moni Viking lämnade fältet med flera längder.

Det gav lite möra ben för täthästarna sista biten och Who´s Who var först en gång i loppet – och det var på mållinjen.

2. Sandra Erikssons Swagger

Sandra Erikssons Swagger galopperade bort en seger i travets elitserie för en månad sedan och det är hästens enda nederlag för året.

Han dök till ledningen och hemmahästen höll ett högt tempo och var ensam på målfotot.

3. Stallformen

Jörgen Westholms hästar går som tåget. Han tog en dubbelseger på V75 i Boden och är numera tvåa i tränarligan, endast en seger efter Daniel Redén.

William Ekberg skrällde med Silver Bullit i V75, där Leave Your Sox On och Gogobet Sisu gjorde toppinsatser utan att få vinna.

Leave Your Sox On hängde i tredjespår i princip hela första varvet och var tapper som knappt slagen efter ett slutvarv utvändigt ledaren.

Gogobet Sisu var inte körbar från början och tappade värdefull mark. Men han visade 1.,10,9 sista 1 900 och har överkapacitet för klassen (Who´s Who vann huvudloppet på 1.11,3…)

Strax efter segern med Silver Bullit fick Westholm fira igen. Guli Rubin rundade till seger i nordisloppet efter ett slutvarv i tredjespår.

4. Upstate Face är hur bra som helst

Ce Bello Romain vann Kymi Grand Prix före Délia De Pommereux i finska Kouvala och är rimligtvis aktuell för storloppet Hugo Åbergs Memorial på Jägersro i slutet av juli.

Det borde även Adrian Kolgjinis Upstate Face vara. Fyra V75-segrar på de fem senaste starterna är hans enastående facit och sättet han har vunnit på har varit övertygande.

Ledningen, bakifrån eller som i Boden utvändigt ledaren.

Han har vunnit på alla distanser och efter 1.09,5 över kort distans förra lördagen med sparade krafter vann han på 1.12,9 över lång distans i Boden.

Hans utveckling är sensationell bra och jag vet inte var det ska sluta för Upstate Face, som är mogen större uppgifter.

5. Det vassa sportchefsvalet

Robert Karlsson är ny sportchef för svensk travsport och jag applåderar valet.

Robert är en bra man som brinner för hästarna och kan sporten utan och innan.

Han har ett svårt uppdrag framför sig och det finns gott om särintressen inom branschen och att göra alla nöjda är omöjligt.

Robert är en man med pondus som står för sina beslut och jag är övertygad om att han är rätt man för jobbet.

Han har en hel del att jobba med och med rätt hjälp kommer han att föra travsporten framåt.

Det behövs för vår sport är under stark utveckling.

6. Fyraåringarna i Prix Readly Express

Prix Readly Express lopp i onsdags på Solvalla gjorde mig inte besviken. Förhoppningarna var stora inför racet och det var ett dussin jättefina hästar med i loppet. San Moteur vann trots startgalopp efter 1.10,5/1 900 meter!

Trots rejäl markförlust flög han fram när luckan uppenbarade sig på upploppet.

Björn Goops fyraåring visade ingen ringrost comebacken och oddsen på honom som Derbyvinnare sjönk som en sten.

Det är långt kvar men jösses vilket intryck på San Moteur.

Han var inte ensam om att göra ett bra lopp. Mr Mah Can var strålande från ledningen och knep silvret efter tufft tempo i täten. Kurri Jari Boko fullföljde mycket positivt och Selected News var inte tom i mål efter sen lucka. Chiru blev störd i slutsvängen men kom tillbaka lysande och sexan Yuvaraj gjorde ett kanonlopp i skymundan efter att ha blivit generad i starten.

Deltagarna i Prix Readly Express kommer att skörda framgångar framöver.

Precis som för Swagger, Upstate Face Who´s Who, Very Kronos och Moni Viking.