”Var ju lillebror – blir mycket känslor nu”

Sandra Eriksson hade ett succéartat 2021.

Totalt körde Erikssons stall in 1,7 miljoner kronor och segerprocenten landade till slut på 39 procent.

Men vintern blev tuff för Bodentränaren.

Mitt under vinterträningen blev den egna uppfödningen Look at Me svårt skadad i hagen och fick avlivas.

– Jag tappade lusten, ”Lukas” bortgång tog väldigt hårt på mig och en ganska lång tid efter det har det varit jobbigt, sa Sandra Eriksson i en intervju med Travronden i veckan.

”Nu blir det mycket känslor”

När Sandra Eriksson och Devils Tongue tog hem V75-inledningen på Umåker efter en perfekt ryggresa var det därför en känslosam tränare som intervjuades efter segern.

– Nu blir det mycket känslor. Det var ju lillebror. Swagger, Devils Tongue och sen ”Lukas”, som han kallades. När man tappar någon som man varit med sedan han föddes är det otroligt sorgligt. Jag är glad att hästarna hjälper mig igenom det.

Tvåa i loppet blev Bunch of Budgies och trea blev Frozen A.F.