Vann storloppet – i sin fjärde start

Svenskt Kallblodskriterium var huvudnumret på söndagen då Dannero stod värd för V75.

Tolv treåringar kom till start i finalen som blev en uppvisning av storfavoriten Brenne Bas.

Tränaren och kusken Öystein Tjomsland tryckte gasen i botten på första bortre långsidan och forcerade sin häst till ledningen och när han väl satt sig till rätta hade han full kontroll på loppet. Över upploppet stack Brenne Bas undan till en överlägsen seger närmast före Bäcklös Faron som var den enda som kunde hänga med hyggligt sista biten.

Segertiden blev 1.26,8 över distansen 2140 meter autostart.

– Tanken var inte att anfalla så tidigt men när de dämpade tempot där framme tpog jag chansen och att vi kom till ledningen var loppavgörande, sa Öystein Tjomsland.

Vann trots kort startgalopp

I Kriteriestoet (V75-2) reparerade Hopp Karoline en kort startgalopp och sedan Ole Johan Östre kört till ledningen efter ett knappt varv handlade det bara om en häst. I sista sväng ryckte Hopp Karoline och vann till slut mycket enkelt på kilometertiden 1.29,2 över distansen 2 140 meter autostart. Segern var värd 350 000 kronor.

Skräll i Guldtäcket

I Svensk Travsports Guldtäcke (V75-7) blev det skräll genom 26-oddsaren Aas Balder som vann mycket enkelt från ledningen tillsammans med Mats E Djuse.

150 000 kronor var segern värd i loppet där landets segerrikaste kallblod från landets olika banor gör upp i ett handicap-lopp. Ass Balder stod med 20 meters tillägg men Mats E Djuse fick en bra start och var tidigt trea på innerspåret och sedan var han offensiv och avgjorde loppet när han körde till ledningen 1400 meter från mål. Ida Brekke tränar vinnaren som tjänade 150 000 kronor.

Tredje raka för Lipstick Tooma

Förutom de tre fina kallblodsloppen på V75 så fick vi även se en imponerande vinnare i V75-6 som var ett försök i Diamanstoet. Storfavoriten Lipstick Tooma satt tredje utvändigt när Örjan Kihlström gav henne anfallsorder på sista bortre långsidan och på bara ett par 100 meter så satt hon i ledningen redan in i slutsvängen. Daniel Redén tränar vinnaren som tog tredje raka segern.

Två spetssegrar

I V75-1 var Magnus a Djuse bestämd från start och körde till ledningen in i den första kurvan med From The Mine som sedan vann bekvämt från spets.

Samma taktik använde sedan Daniel Wäjersten bakom Livi Majesty i V75-5.

Big Cactus Zet gjorde grovjobbet själv i V75-3 när han kämpade ner ledaren Flacco tillsammans med Oskar Kylin Blom. Åke Eriksson tränaren 20-oddsaren som såg ut att trivas extra bra utan skor på hovarna.

Utdelningen på V75 blev138 509 kronor på sju rätt, sex rätt gav 623 kronor och fem rätt 37 kronor.

