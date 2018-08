Vann på enastående tid senast – bra chans igen

ANALYSER, VINNARNA OCH UTMANARNA

Ranking, startlistorna, kusk- och tränarsnack samt V86-panelen med stjärnkuskarnas bästa tips - klicka på länkarna nedan (pdf-filer):

V86 – del 1

V86 – del 2

Bästa spikarna

V86-2: 6 Farlander Am

Gjorde ett kanonlopp som tvåa bakom Daniel Redéns löfte Conrads Rödluvan på Solvalla. Han visade att han tål att resa långt och är han lika bra på tisdag blir karriärens tredje seger på fyra försök ett faktum.

V86-6: 7 Code Bon

Dundrade tidigt till ledningen senast och vann på enastående 1.11,6 över medeldistans utan att vara trött. Han tål att elda på i tufft tempo och blir mycket svårslagen.

Spetsdragen

V86-1: 2 Ronzon Face

Gjorde bort sig tidigt med galopp i debuten för Björn Goop. Han är mycket bättre än raden och motståndet avskräcker inte i V86-inledningen. Ronzon Face är ett tidigt bud och kommer han till ledningen säljer han sig dyrt.

V86-5: 1 Mega Star

Innerspåret i Eskilstuna är inte optimalt, men Mega Star lyckades försvara innern på Visby och det gör inte alla. Siktet är inställt på spets och han kan hålla hela vägen.

Skrällbuden

V86-3: 8 Rubio

Visade förbättrade takter senast och var inte tom i mål bakom Seven And Seven. Spåret är iskallt men distansen är den rätta och Rubio ska med på lappen om man väljer att gardera Charrua Forlan.

V86-4: 13 Incora Zon

Gjorde nyligen årets första start. Hon hade tagit comebacken bra och svarade för en stark insats som trea senast. Carl Johan Jepson får chansen och med lite klaff på loppet sänker hon många över upploppet.

Tänk på att...

V86-3: 7 Charrua Forlan

Fem av hästarna i snabbloppet (V86-3) möttes i Rättvik senast. Charrua Forlan lyckades bäst och blev trea efter ett lopp utvändigt ledaren. Det är risk för grovjobb igen. Trots det är utgångstipset givet.

V86-8: 7 Veio

Galopperade i andra par utvändigt i ett bra lopp som hårt betrodd strax efter att tussarna åkt ur öronen på Jägersro. Den här gången blir det nog fast bomull...