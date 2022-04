Vände ut och in på motståndet

En häst som fortsatt håller toppform är Tomas Malmqvists Isla Jet som förra torsdagen tog sin tredje raka seger. Det var på Enghien i ett fyraåringslopp för ston som hon tog en smått överlägsen seger. Efter 800 meter gled hon fram till spets och gick sedan undan i ensamt majestät till en seger värd 17.550 euro. Isla Jet har nu vunnit fem av åtta lopp i livet, vilket är alla hennes felfria lopp.

Under fredagen tog Jarmo Niskanen en seger på Caen under lunchtävlingarna när hans Homonymie vann Prix de Caudebec, ett lopp för femåriga ston. Ekipaget tog det lugnt från andraspåret bakom bilen, men vände istället ut och in på motståndarna genom sista sväng och höll till en säker seger värd 9.000 euro.

Fredagskvällen förgylldes av tävlingar från Vincennes och i Grupp 3-loppet Prix Atlas, för treåriga hingstar, hade Tomas Malmqvist hela tre av åtta startande hästar. Favoritspelad var Jasmin du Vallon som kom med två raka segrar, men denna gång räckte det inte hela vägen. Det blev i stället stallkamraten Jazzy Dancer som avslutade snabbast och tog hem segerchecken på 31.500 euro. Malmqvists tredje häst, Jail Break, var sjua i mål.

På Enghien under lördagen avgjordes Grupp 2-loppet Prix de Tonnac-Villeneuve för fyraåriga hingstar och ston. Tomas Malmqvist hade sin Invictus Madiba till start och det blev en meriterande tredjeplats i mål. Han hade tjänat klart minst i fältet innan detta och Adrien Lamy gav hästen en perfekt resa i tredje invändigt bakom de två favoriterna Idao de Tillard och Izoard Vedaquais. Dessa två tillhör den absoluta kulltoppen i Frankrike och Invictus Madiba kunde inte ge dessa en match, men höll bra till tredjepriset värt 16.800 euro.

Jarmo Niskanen valde att spendera lördagen i Amiens och det resulterade i att hans Goutte de Pluie tog sin andra raka seger. I ett lopp för sexåriga hästar fick hästen ett lugnt upplägg från start men kördes offensivt efter en bit och satt i ledning genom sista kurvan och gick undan till en säker seger värd 7.200 euro.

Dubbla svenska pallplatser

Dubbla svenska pallplatser blev det också under måndagen. Det var återigen genom våra svenska dominanter Tomas Malmqvist och Jarmo Niskanen. Malmqvist skickade fyraårige Indien till Reims och loppet Prix d’Ambonnay där det blev en tredjeplats. En bronspeng blev det också för Niskanens Quite E.Wood i montéloppet Prix d’Armentieres på Le Croise-Laroche.

Kul att nämna kan också vara att svenskägde Immateriel d’Am tog sin första seger i söndags i ett fyraåringslopp på Alencon. Hästen tränas av Charles Antoine Mary, men ägs, som namnet antyder, av svenska Stall Courant.

Tråkigare travnyheter från Frankrike är att både tisdagens och den kommande fredagens tävlingar som skulle ägt rum på Vincennes har blivit flyttade till Mauquenchy på grund av ett strejkhot.

Blickar vi framåt när det kommer till starter så har Jarmo Niskanen Cyrano De.B till start på Laval under torsdagseftermiddagen. På samma bana har Tomas Malmqvist sin Illusion till start i ett fyraåringslopp. Fredagens tävlingar är som sagt flyttade till Mauquenchy, och där har bland annat Fredrik Wallin sin duo Orlando och Criterion till start.

Lördagens höjdpunkt är Criterium de Vitesse de Basse-Normandie på Argentan, där Tomas Malmqvists Express Jet lottades till ett fjärdespår bakom bilen över de 1609 meterna. Där ska han tampas med bland annat Ce Bello Romain, Rebella Matters och svenskägde Tjacko Zaz.