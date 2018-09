Väldigt bra segerchans – omgångens bästa spik

V75-1:

4 Ural och 6 Laskari är två hästar som imponerat stort vid segrarna i försöken till Klass I-finalen. Kanske lite plus för Laskari ändå. Men skulle det bli alltför tuff körning kan 10 Esprit Sisu vara en rysare att se upp med.

V75-2:

Derbyvinnaren 4 Who's Who gör sin första start efter storloppstriumfen senast på Jägersro. Och utgångsläget går inte att klaga på. Han ska ha väldigt bra segerchans och känns som omgången bästa singelstreck.

V75-3:

3 Villiam har en smula dunkel form efter sina två galoppmissar på sistone. Att han är bra nog att vinna loppet om han sköter sig är det inget snack om. 4 Chianti har utvecklats positivt och måste vara ett tidigt motbud.

V75-4:

Väldigt jämnt och öppet och det kanske är här man ska helgardera? 3 Logo Light har visat toppform och måste räknas. 4 Emile Zola Sisu svek som storfavorit senast. Kan vara gynnad av att det är hemmaplan nu.

V75-5:

4 Toddler är en vinnartyp som trivs med Marc Elias i sulkyn. Han är ett hett bud. 7 Sign Me Up Too hade ingen tur med startspåret men är formen intakt kan det gå vägen ändå. 2 Knifetown Winner ska vara en outsider.

V75-6:

15 Carabinieri är bästa hästen men det är lite fler hästar att runda den här gången och helt given känns han inte. 13 Qahar Q.C. och 14 Antonio Trot är tidiga motbud. 7 Athos Race gjorde en vass prestation senast.

V75-7:

1 Handsome Brad och 2 Antonio Tabac har båda toppform och kan öppna. Den som vinner spetsstriden har väl vunnit halva loppet? 6 Disco Volante ska man dock inte underskatta, formen är fortsatt uppåt där.