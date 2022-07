”Vad fan hände – vi var helt chockade”

Det var 2018 som Jasmine Ising och hennes sambo, tv-profilen Patrik Fernlund, fick frågan om de ville träna travhästar åt Leif Bengtsson (bakom ägarnamnet Philip konsulting HB). Vänersborgaren som ligger bakom salladsjätten Picadeli ville storsatsa på travsporten och så blev det också.

Vid tillfället de fick frågan var parets gemensamma dotter bara någon månad gammal, men de tog chansen och med Jasmine i förarsätet har de skördat fina framgångar.

Men att få in hästar, vissa värda miljoner i träning, var svindlande till en början.

– Att de skulle bli så pass som det blev, det trodde man inte riktigt. Första gången vi var på auktion åkte vi dit och tänkte att vi kanske kunde köpa en eller två hästar. Det spårade väl ur där lite grann så det slutade med att vi hade fått med oss sex hästar hem. En av dem som köptes då var Hefner Am, han kostade ju väldigt mycket pengar (1,6 miljoner). Då var det fortfarande inte officiellt att vi skulle ha det här heller, det var lite ”hysch hysch” om det, säger Jasmine Ising och tillägger:

– Vi satt där på natten runt köksbordet efter att vi kommit hem från auktionen, Alicia (dottern reds anm) hade somnat och vi tänkte ”vad fan var det som hände”, vi var helt chockade.

”Alltid varit mina bästa vänner”

Jasmine Ising kan inte minnas ett liv utan hästar, de har alltid varit där, oavsett vart hon har bott eller sysselsatt sig med. Hon flyttade från Gotland när hon var sex år, ingen dialekt hann slå rot och det skulle inte hon heller göra på ett tag.

– Jag är uppvuxen i ett fosterhem. Det fanns alltid hästar där. Hästarna har varit som min familj hela livet. Det är så det har blivit. De har varit mina bästa vänner.

– Det har alltid varit hästarna som varit min trygghet och så länge jag haft dem har det inte spelat så stor roll vart jag har varit.

När hon var 12 år ersattes hennes ponny med en gammal travhäst. Tanken var att det skulle bli hennes nya ridhäst men då henne nya fyrbenta vän trivdes bättre med att dra en vagn så blev det att Jasmine Ising började köra honom. Det var så hon kom in i travsporten.

– Jag gick gymnasiet i Sala med hästinriktning. Under den tiden jobbade jag på Västerbo Stuteri (uppfödning av travhästar) under helger och lov. Jag skulle egentligen bara jobba där sista sommaren när jag slutat gymnasiet men jag blev kvar där tills det att de sålt ettåringarna på auktion.

– Sedan började jag direkt hos Jörgen Westholm efter det, sen var jag där i åtta år tror jag och jag trivdes väldigt bra.

Träffades på en fest i Frankrike

Hos Jörgen Westholm blev Jasmine Ising både en framgångsrik skötare och lärling. Hon tog bland annat hand om hästar som She Loves You F.I. och Odin Tabac. Det var också under tiden hos Salatränaren som hon träffade sin sambo Patrik Fernlund som i dag jobbar med trav-tv. Kärlek vid första ögonkastet var det dock inte.

– Han kom dit och skulle provköra takrakan när den precis hade byggts. Då träffades jag och Patrik första gången, sen kom han och körde några gånger till. Från början tyckte jag att han var snäll men jag trodde att han var för gammal och jag tyckte att han var ful, säger hon och skrattar.

– Att det skulle bli vi var ganska långt ifrån då. Sen träffades vi på en fest i Frankrike. Då ändrade jag lite uppfattning om honom, sen dess har det varit vi.

Han hade dock inte de bästa förutsättningarna vid deras första möte.

– Tilläggas ska att han kom in i en overall med Jörgens hundra år gamla hjälm på sig. Det finns nog inte ens en filmstjärna som varit snygg i det.

– Han har betytt allt för mig sedan vi träffades. Det har varit han och hästarna. Sen när vi fick Alicia så var det väl hon som gled upp på plats ett men det är dem som mitt liv har kretsat kring de sista åren.

”Han har varit helt underbar”

Jasmine Ising hann arbeta en period på Solvalla travskola som ledare innan hon och sambon fick frågan om att bli privattränare åt Leif Bengtsson. De sålde gården de bodde på och flyttade till Julmyra för att bedriva en proffstränarverksamhet.

– Det är egentligen något man alltid drömt om. Vi hade någon egen häst, jag och Patrik. Men man hade väl aldrig trott att man skulle kunna bli tränare åt någon annan, att någon skulle ge en det förtroendet, framför allt inte med så fina hästar som vi fått chansen att ha.

Hittills har de upplevt framgångar som V75-segrar och årgångfinaler. Jasmine Ising håller Ester Wibbs seger i uttagningsloppet till Oaks högst, än så länge.

– Leif har varit helt underbar genom alla år. Han har alltid stöttat oss i allt vi velat göra, det hade inte kunnat bli bättre än vad det blivit. Vi har verkligen fått arbetsro att kunna jobba med hästarna, han litar fullt ut på oss. Det var det vi trodde också, annars hade vi aldrig gett oss in i det här, men det är inte alltid det blir som man trott heller.

I fjol hade de problemet som de flesta tränare stöter på förr eller senare. Ett envist virus vandrade runt bland stallets hästar och kontinuiteten uteblev, i år känns det bättre. I skrivande stund ligger segerprocenten på 32. Men med välstammade hästar i stallet finns det alltid höga ambitioner.

– När man har så här fina hästar tycker man alltid att det ska kunna gå ännu bättre, man blir aldrig riktigt nöjd, det är man väl aldrig inom någon sport. Det är också det som gör att man fortsätter att utvecklas. Man tycker alltid att det kan gå bättre, men det har ändå gått bra får man säga.

”Harmoni i stallet”

Under hösten 2021 köpe Jasmine Ising och Patrik Fernlund en mindre hästgård i Borlänge och flyttade från Julmyra. I samband med det valde de även att dra ned på antalet hästar i tränarrörelsen. I dag arbetar hon själv med nio hästar på träningslistan och Patrik hjälper till med fortkörningen när han inte jobbar på annat håll.

– Det var framför allt på grund av att Patrik ville flytta hem. Det var det bästa valet vi kunnat ta för Alicias skull, hon får komma närmare familjen och älskar sitt nya hus. Det blev oerhört bra måste jag säga, och då fick vi välja och då valde vi att dra ned lite.

– Det känns verkligen som att vi har fått harmoni i stallet. Jag gillar att ha koll på allting och det är svårt att ha om du har flera hästar. Nu har jag exakt koll på allt, sen ska det tilläggas att vi hade jättebra personal som jag verkligen kunde lita på men jag tycker ändå att det är skönt att ha koll på allt som man har nu.

Jasmine Ising har inte bara visat upp sig som tränare, innan hon kvitterade ut proffslicensen hann hon köra en del lopp. Även om det är bland det bästa hon vet så har hon valt att avstå löpkörningen.

– Det finns inget som slår att vinna lopp som kusk. Samtidigt är jag en sådan tävlingsmänniska så det är nog bra att jag slutat köra lopp. Jag vill så gärna vinna när jag kör lopp så det går lite över styr, säger hon med ett skratt.

Vill vinna Elitloppet

Frågan är om hon saknar att köra lopp?

– Både jag och nej. Om jag kör en häst och känner hur fruktansvärt fin den är i värmningen eller man kör bilprovstart, då tänker man att det hade varit kul att köra igen. Men varje gång hästarna förlorar är jag glad att jag inte kört själv, jag har varit så jäkla arg.

– Jag körde några lopp när jag var gravid och något lopp efter att jag fått Alicia, då tänkte man på ett helt annat sätt än innan man fick barn. Nu har man väl släppt det lite men just då var man så himla rädd att något skulle hända för hennes skull, just då betydde inte tävlandet så mycket. Den känslan hade jag inte haft om jag kört lopp nu, men när jag kände så, då kände jag att jag inte skulle hålla på med längre.

Målsättningarna är höga med en storsatsande hästägare i ryggen, men drömmar finns det också gott om, och hon har en som hon hållit i länge.

– Det största av allt skulle vara att vinna Elitloppet. Jag sa alltid när jag var yngre att jag skulle bli den första kvinnan att vinna Elitloppet som kusk. Det har jag väl lagt bakom mig. Men det är väl ingen kvinnlig tränare som vunnit Elitloppet? Så jag får väl köra på det. Stämningen när man har en starthäst under elitloppshelgen är helt otrolig. Jag har haft någon häst som vunnit under elitloppshelgen som jag skött om och jag har kört lopp då. Men att få vinna Elitloppet skulle slå allt annat.