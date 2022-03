ANNONS: Köp din andel i Expressens stora system

EN TROLIG SPIK

V86-5: 3 Denarius

Per Nordström hade en toppsäsong i fjol och har många intressanta hästar i stallet. Denarius är mycket startsnabb och har god chans att spåra runt om.

ETT ROLIGT DRAG

V86-8: 5 You To Tasty

Hästen har utvecklats fint och kommer från Markus B Svedbergs formstarka stall. Felfri dyker fyraåringen upp i segerstriden igen.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-1: 8 Boston Trio

– Han var jättebra som tvåa näst senast, men jag hade förväntat mig lite mer i Kalmar senast. Han var lite segare och om det berodde på banan eller något annat vet jag inte. Han känns som han ska i träningen och det ser enklare ut den här gången. Spåret gör inte lika mycket då det är en spårtrappa och löper han upp till sitt bästa tycker jag att han ska räknas. Inga ändringar, säger Admir Zukanovic.

V86-6: 12 Likeaboss

– Hästen fick tuff resa senast och jättebra igen. Han gick ett banjobb i torsdags och allt känns normalt, Likeaboss är pigg och glad. Hästen står perfekt inne och därför har jag väntat in den här uppgiften. Jag har V75 på Romme i tankarna efter den här upp-giften och den här gången blir det sommarskor, vilket är ett väldigt stort plus, säger Per Lindqvist.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-2: Barfota runt om för andra gången i karriären för 7 Ozzy’s Melody.

V86-5: 3 Denarius ska tävla med jänkarvagn för första gången.