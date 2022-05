EN TROLIG SPIK

V86-1: 2 Laradja Vrijthout

Även om invändige 1 Grandfather Bill är snabb så tror vi att Conrad Lugauer gasar till han sitter i spets. Och från tät är det få i klassen som slår Laradja Vrijthout.

ETT ROLIGT DRAG

V86-3: 1 Queen Ligus

Perfekt spår och absolut toppform för en startsnabb häst. Vi tror Markus Niklasson kör i ledningen och då blir hon inte lätt att komma ikapp.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-4: 7 So Far Away Ås

– Han gick bra senast men det blev ett litet blufflopp och det gick inte att ta något. Han är rätt så snabb från start och jag kommer att vara aktiv från början. Jag tycker det är en rolig outsider att se upp för och det blir barfota runt om, säger Kenneth Haugstad.

V86-8: 9 Balotelli Crown

– Hästen fick en jobbig resa senast och insatsen var positiv. Nu blir det barfota runt om och jänkarvagn. Jag rycker inte skorna så ofta eftersom han måste vara i balans och det är han nu. Läget är bra och Balotelli Crown är som bäst när han får spara på speeden, säger Lina Tallberger.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-4: 4 Swan Hill ska tävla barfota fram för första gången och eventuellt gå med jänkarvagn och helstängt huvudlag.

V86-7: 1 Stenson ska gå med jänkarvagn som vid segern näst senast.