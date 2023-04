V75-1

1 Lozano di Quattro galopperade efter ett halvvarv senast och spolierade sina chanser. Nu är läget bättre och chansen till revansch ska vara god, ett tänkbart spikförslag. 9 El Vego Khalifa gick bra som fyra senast i samma lopp och är gynnad av att det är längre distans nu.

V75-2

Öppet lopp i lägsta klassen. Men från bra lägen kan trion 1 As Always Marke, 3 Gold Eagle och 5 The Real Ragnar vara med i striden, dessa bör hamna högt upp på strecklistan. 9 Email är inne i en fin period och kan upprepa segern från senast med lite klaff.

V75-3

8 Hidalgo Heldia är riktigt rejäl och vann årsdebuten. Givet bud, men spår åtta kan orsaka vissa bekymmer. 3 Golden Guard kommer från en snygg insats och med tanke på läget ska han räknas. 5 Souvenir d'Inverne är snabb ut och får Björn Goop som kusk nu.

V75-4

5 Timeless måste ha chans om hon går felfritt men femtespåret är inte det bästa för henne. 11 Marabou Brodda har radat upp vassa insatser och kan fälla alla om hon kommer till från utgångsläget. 2 Somethingroyal ska man inte underskatta i det här loppet.

V75-5

7 Cicero T.G. förvånade med att galoppera senast men är egentligen inte osäker. Jagar revansch. 10 Aetos Kronos visade senast att han är tillbaka på hög nivå och då räknas han alltid. Det ska bli spännande att se 3 Hades de Vandel efter ett fint kvallopp.

V75-6

1 Swish the Cash återkom efter lång frånvaro senast och stretade emot bra som tvåa i ett stayerlopp. Har han tagit loppet på rätt sätt kan han leda runt om nu. 8 King of Djazz var fin i comebacken senast. Inte borta. Och på läget kan 3 Strängnäs Palema vara en luring.

V75-7

5 Laredo Boko är Robert Berghs val i loppet och intrycket senast gick inte att klaga på. Tidigt streck. 12 Dallas har varit otroligt bra på slutet men startspåret försvårar nu. 6 Global Concept och 10 Calamari är kapabla hästar som man inte heller kan räkna bort.