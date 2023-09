V75-1

3 Amalencius B.B. har fått ett par lopp i kroppen och borde närma sig formen. Han ska normalt sett räcka långt i det här sällskapet. Detsamma gäller för 4 Born to Run som har varit fin på slutet, men spår fyra i voltstart kan vara ett frågetecken? 1 Jerka Sting är bra men färsk i klassen och lärlingskörd.

V75-2

2 Kluster är under utveckling och segerstrider igen om inte det snäva andraspåret vållar några bekymmer. 1 Great Time Trot har läget och ska bli bättre för varje start. 8 Perfect Harmony är kapabel och ett tidigt bud trots spåret. 4 Chimi sprang en vass tid senast, dock på en. vrålsnabb bana. Outsider.

V75-3

8 Click Bait lär laddas trots läget och kommer han till spets så leder han länge i vanlig ordning över favoritdistansen. 1 Sourire Frö ska bli spännande att se i Guld, läget ökar chanserna att segerstrida. Duon 9 Mellby Jinx och 10 Axel Ruda ska man inte underskatta trots bakspåren.

V75-4

Vidöppet kallblodslopp. 15 Järvsö Kurt är riktigt stark och Björn Goop kanske kan få extra snurr på honom. 1 Oss Can är formstark och från ett smaskigt läge är han en tänkbar vinnare. Segervane 3 Farmpilot och formstarke 7 Månbest A.M. skulle jag inte våga räkna bort helt.

V75-5

2 It's Peppertime och 6 Keep Gamble drabbar samman igen och den har vunnit en gång vardera mot varandra. Den senare är klart bättre när han tävlar med jänkarvagn vilket lär bli fallet nu. Med lite bättre startspår hade 11 Cayenne S.L.M. och 12 Always a Pleasure kunnat hota.

V75-6

9 Celiaz var väldigt bra vid segern på Åby senast och står dig bra den här gången också. De främsta hoten kommer troligen från Timo Nurmos stall i form av duon 7 Isabelle Cash och 11 Ivanka Amok. Sedan ska man kanske inte nonchalera 6 Honfleur Mearas i Daniel Wäjerstens regi.

V75-7

Startspåren är inte de bästa, men 5 Lozano di Quattro och 6 Mellby Imperial är så pass rejäla att de ska kunna slåss om segern även om de tvingas till lite jobb under vägen. 9 Dragons Bar med lopp i kroppen och Mika Forss upp kan vara en luring. 3 Global Dash är den som spetsar?